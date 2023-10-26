İspanyol bakandan Avrupa ülkelerine çağrı: İsrail ile ilişkileri kesin
İşgalci İsrail'in Gazze'deki sivil halka yönelik katliamında 19. güne girilirken, binlerce masum insan hayatını kaybetti. Dünya çapından katil İsrail'e ve destekçilerine çok sert tepkiler gelirken, bir tepki de İspanya'da Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı ile Podemos partisinin lideri İone Belarra'dan geldi. Belarra, Avrupa ülkelerine "İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesme, silah ambargosu ve ekonomik yaptırım uygulama" çağrısı yaparak "Harekete geçelim. Soykırımı durdurmak halen mümkün" dedi.
İspanya'da Sosyal Haklar ve 2030 Ajandası Bakanı ile Podemos partisinin lideri İone Belarra, Avrupa ülkelerine "İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesme, silah ambargosu ve ekonomik yaptırım uygulama" çağrısı yaparak "Harekete geçelim. Soykırımı durdurmak halen mümkün." dedi.
Belarra, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in bir açıklaması sonrası başlayan BM-İsrail gerginliğine atıfta bulanarak, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu ve İsrail devletini eleştirdi.
"HAREKETE GEÇELİM! İSRAİL İLE İLİŞKİLERİ KESİN"
"Harekete geçelim. Soykırımı durdurmak halen mümkün." diyen Belarra, "Bugün öğrendik ki Netanyahu, Birleşmiş Milletleri İsrail'de istenmeyen kişi ilan etti. Bunun anlamı, BM yetkililerinin bu topraklara gitmek için vize alamayacak olmalarıdır. Bu, onlarca yıldır ne Netanyahu'nun ne de İsrail devletinin Filistin topraklarını yasa dışı işgal politikalarını terk etmediklerinin bir sonucudur." ifadelerini kullandı.
"SİVİL HALKA BOMBA YAĞDIRAN NETANYAHU VE TÜM SORUMLULUK YARGILANMALI"
İsrail'e karşı Avrupa ülkelerini harekete geçmeye çağıran ve acil bir şekilde dört karar almalarını isteyen İspanyol Bakan, şunları kaydetti:
"İlki, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesmeleridir. İkincisi, aynı Putin'in üst düzey yöneticilerine olduğu gibi kararlı bir şekilde ekonomik yaptırımlar uygulanmalıdır. Üçüncü olarak da silah ambargosu uygulanmalıdır. Dördüncüsü de yine Ukrayna savaşında olduğu gibi, sivil halka bomba yağdıran Netanyahu ve diğer tüm siyasi sorumluları Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne taşımaktır."
BM-İSRAİL GERGİNLİĞİ
BM Genel Sekreteri Guterres, dün BM Güvenlik Konseyi'ndeki konuşmasında, Hamas'ın, 7 Ekim'de İsrail'de gerçekleştirdiği saldırıları kınayarak, şunları kaydetmişti:
"Hamas saldırılarının durduk yere ortaya çıkmadığının da bilincinde olmalıyız. Filistin halkı 56 yıldır boğucu bir işgale maruz tutuluyor. Topraklarının adım adım yerleşim yerleri tarafından ele geçirilmesine ve şiddete şahit oluyor. Ekonomileri yıkılmış, insanlar yerlerinden edilmiş ve evleri yerle bir edilmiş durumda. Siyasi çözüme olan inançları yok olmaya başladı."
Guterres, Hamas'ın, İsraillilere yönelik saldırılarının "Filistin halkını toplu cezalandırmayı meşru kılamayacağını" belirterek, "Savaşların bile kuralları vardır." demişti.
Bu sözlerin ardından İsrail'in BM Daimi Temsilcisi Gilad Erdan, BM Genel Sekreteri'nin istifasını istemiş ve İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen de Guterres ile görüşmesini iptal etmişti.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez de Guterres'e destek veren bir açıklama yapmıştı.
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