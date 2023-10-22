Hamas 2 rehineyi daha serbest bırakmak istedi İsrail reddetti
Son dakika haberleri... Hamas 2 rehineyi daha serbest bırakmak istediğini ancak İsrail’in bunu reddettiğini paylaştı.
Son dakika haberleri... Hamas 2 rehineyi daha serbest bırakmak istediğini ancak İsrail'in bunu reddettiğini paylaştı.
Kassam taburlarının sözcüsü Ebu Obeidah, bir mesajla bu taburun bu Cumartesi akşamı Katarlı kardeşlere 001145416 kimlik numaralı "Nurit İshak" ve "Yokhfed Liushits" isimli iki İsrailli esiri serbest bırakmayı planladıklarını duyurduğunu duyurdu.
Tamamen insani nedenlerden dolayı 005236955 kimlik numarasını alıp hiçbir karşılık beklemeksizin serbest bırakmışlar ancak Siyonist hükümet bu iki esiri teslim etmeye yanaşmıyor.
El Kassam Sözcüsü Abo Obaida: "Amerikalı esirleri serbest bırakmak için izlenen prosedürlerin aynısını izleyerek iki kadın esiri, Nurit ve Yokhved'i serbest bırakmaya hazırız"
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