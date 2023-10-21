Alçak Salwan Momika’yı yediği dayak kesmemiş! Yeni skandal: Kur’an-ı Kerim’e saldırdı katil İsrail bayrağını öptü

HER TÜRLÜ SAVAŞ SUÇU İŞLENDİ

7 Ekim'den bu yana Hamas'ı bahane ederek Gazze'deki sivilleri bombalayan İsrail; cami, okul ve hastaneleri hedef aldı. Fosfor bombası kullanmaktan geri durmayan gözü dönmüş Tel Aviv, Gazze'de bulunan El Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef alacak kadar soykırımın dozunu artırdı. Hastane katliamında aralarında çocuk ve kadınlarında bulunduğu 500 Filistinli şehit düştü.

CEHENNEM ODUNU YİNE SAHNE ALDI

Tüm bu vahşetin gölgesinde alçakça bir provokasyon gerçekleştirildi.





Provokasyonun baş rolü ise geçmiş dönemde kutsal kitabımızı alçakça saldırılarla hedef alan Salwan Momika.