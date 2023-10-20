Katil İsrail’in saldırında Hristiyanlar yaralandı: Gazze’de bir Hristiyanım, nereye gideyim?

Son dakika haberi... İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı tarihi kiliseye düzenlediği saldırıda ölen ve yaralananlar olduğu belirtildi. Gelen son dakika bilgisine göre; Gazze'deki Ortodoks Kilisesi'ne İsrail saldırısında 2 kadın öldü, onlarca kişi yaralandı.

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