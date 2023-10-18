İsrail Batı’nın vicdan sahiplerini böyle yıldırdı! Gıkını çıkarını fişliyorlar

İSRAİL'İ ELEŞTİRDİĞİ İÇİN İŞ TEKLİFİ İPTAL EDİLDİ

Batı dünyasında İsrail'i eleştirilere yönelik cadı avı yalnızca bununla da sınırlı kalmadı. Bir hukuk firmasının New York Üniversitesi hukuk öğrencisine yaptığı iş teklifi, o öğrencinin İsrail'i eleştirmesinin ardından 'kışkırtıcı yorumlar' yaptığı gerekçesiyle iptal edildi. Üniversitenin öğrenci birliği başkanı Ryna Workman, salı günü öğrenci birliğinin bültenine "Bu muazzam can kaybının tüm sorumluluğu İsrail'e aittir. Bu şiddet rejimi, direnişi gerekli kılan koşulları yarattı. Filistin direnişini kınamayacağım" diye yazdı.

Olayın yaşandığı günün akşam saatlerinde Winston & Strawn hukuk firması, yorumların kendi değerleriyle derinden çeliştiğini söyledi ve öğrencinin ismini vermeden iş teklifini iptal ettiğini söyledi.