İşte İsrail'in şehit ettiği o çocuklar! Savaştan korunmak için sığındıkları hastane bahçesi mezarları oldu
İsrail ile Hamas arasındaki çatışmalar 11. gününde devam ederken, İsrail güçleri, akşam saatlerinde Gazze'de bir hastaneyi hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Hastande hayatını kaybedenlerin çoğu kadın ve çocuklar... İsrail'in soykırım yaptığı hastanede çocukların savaştan korunmak için sığınak olarak kullandıkları ortaya çıktı. A Haber ekranında ölen çocukların son görüntüsü yürekleri yaktı...
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları tarafından 7 Ekim sabahı İsrail'e yönelik başlatılan "Aksa Tufanı" adlı saldırının ardından bölgedeki çatışmalar 11. gününde de sürüyor.
İsrail güçleri bugün de saldırılarına devam etti. İşte katil İsrail'in öldürdüğü çocukların son görüntüleri
Saldırı, ABD Başkanı Joe Biden'ın İsrail ziyareti öncesine denk geldi.
İsrail güçleri, akşam saatlerinde Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni hedef aldı. Gazze Sağlık Bakanlığı, hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
"BU BİR SAVAŞ SUÇUDUR"
Filistin Dışişleri Bakanlığı, saldırıyı "savaş suçu" olarak nitelendirdi. Hamas ise "Bu bir soykırımdır" ifadesini kullandı.
Saldırının ardından Filistin'de 3 günlük yas ilan edildi.
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