İsrail'in Gazze'de hastane saldırısı dünya medyasında
Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Ashraf Al-Qudra, İsrail tarafından Baptist Hastanesi'ne düzenlenen hava saldırısında en az 500 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırı, dünyada yankı uyandırdı, uluslararası basında manşetten görüldü.
ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times gazetesi, saldırıyı "Biden, İsrail'i ziyarete hazırlanırken Gazze saldırısında 500 kişi öldü" başlığıyla duyurdu.
THE NEW YORK TİMES'ın başlığında "Filistinli yetkililer, İsrail hava saldırısının neden olduğunu belirttikleri Gazze kentindeki hastanede yaşanan patlamada en az 500 kişi öldü." ifadesine yer verildi.
WASHİNGTON POST gazetesi, "Filistinli yetkililere göre, Gazze'deki hastane saldırısında yüzlerce kişinin öldüğünden endişe ediliyor." başlığı kullanırken,
REUTERS haber ajansı sitesinde haberi, "Yerel yetkililer, Gazze'de bombalanan hastanede yüzlerce kişinin öldüğünü söylüyor" başlığıyla duyurdu.
ASSOCİATED PRESS ajansı, saldırının haberine ilişkin başlığında, "Hamas yönetimindeki Sağlık Bakanlığı, hastaneye yönelik İsrail hava saldırısının yüzlerce kişiyi öldürdüğünü söyledi." ifadelerini kullandı.
İNGİLİZ THE GUARDİAN gazetesi, "Hamas'ın idaresindeki sağlık bakanlığına göre 200-300 kişi saldırıda öldü." manşetini attı.
CNN, saldırı haberinin başlığında, "Yetkililer, İsrail'in Gazze'deki hastane saldırısında yüzlerce kişinin öldüğünü belirtiyor.", BBC de "Filistinli yetkililer: Gazze'deki hastaneye İsrail saldırısından yüzlerce kişi öldü" başlığını kullandı.
Batı basınının haberlerinde saldırının, İsrail tarafından yapıldığından bahsedilmemesi, Wall Street Journal gazetesinin ise saldırıya sitesinde yer vermemesi dikkati çekti.
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