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İran'da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.10.2023
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İran’da 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Son dakika haberine göre İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Farğan ilçesinde 5,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 08.29'da da eyaletin Fin ilçesi 5,3 büyüklüğündeki depremle sallanmıştı.

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