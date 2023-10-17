Batı medyasının karanlık algıcısı BBC geri vitese taktı! Filistin üzerinden halkı kandırdıklarını kabul ettiler
İşgalci İsrail’in Gazze’deki zulmü ve Batı medyasının karanlık algı operasyonu bitmek bilmiyor. İkiyüzlü İngiliz medyası BBC ‘Filistin’ üzerinden gelen tepkilerin ardından geri vitese taktı. İngiltere'deki Filistin yanlısı gösterileri, "Hamas'a destek" olarak tanımlayan BBC, "yanıltıcı bir tanımlama" kullandığını kabul etti. Halkı manipülasyona sürüklediğini resmen itiraf eden BBC spikeri, "Yaptığımız yayınlarda Filistin destekçisi birkaç gösteri sırasında insanların Hamas'ı desteklediğini ifade ettik. Bu ifadelerin yanlış ve Filistin destekçisi gösteriler hakkında yanıltıcı bir tanım olduğunu kabul ediyoruz." dedi.
BBC SPİKERİ KARANLIK ALGIYI İTİRAF ETTİ
Gelen eleştirilerin ardından BBC'den bir spiker, yerel saatle 18.00 civarında yapılan bir yayında, "Hamas'a destek" tanımlamasına ilişkin şu açıklamayı yaptı:
"İngiltere genelinde düzenlenen ve insanların Hamas'ı desteklediklerini dile getirdikleri gösterilerden bahsetmiştik. Bunun olumsuz bir ifade olduğunu ve Filistin yanlısı gösterilere ilişkin yanıltıcı bir tanımlama olduğunu kabul ediyoruz."
İNGİLTERE'DE FİLİSTİN'E DESTEK!
İngiltere genelinde geçen hafta sonu birçok kentte on binlerce kişi, Filistin'le dayanışma göstermek amacıyla çok sayıda gösteri düzenlemişti.
İSRAİL-FİLİSTİN SAVAŞI
Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı. Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.
Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı. Gazze'den düzenlenen saldırılarda 299'u asker 1309 İsraillinin öldüğü, 3 bin 968 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.
Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarında Gazze'de 2 bin 778 kişinin öldüğünü, 10 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu. İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 59 Filistinlinin öldüğü, yaklaşık 1250 kişinin yaralandığı belirtilmişti.
İsrail'in saldırılarında ayrıca 11 gazeteci yaşamını yitirmişti. Lübnan'ın güneyindeki İsrail sınırında 8 Ekim'den bu yana Hizbullah ve İsrail ordusu arasında çıkan çatışmalarda ise şu ana kadar 3 sivil ile 4 Hizbullah milisi ve 2 Filistin İslami Cihad Hareketi üyesi öldü.
Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 3 İsrail askeri hayatını kaybetti.
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