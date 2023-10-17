Batı medyasının karanlık algıcısı BBC geri vitese taktı! Filistin üzerinden halkı kandırdıklarını kabul ettiler

"İngiltere genelinde düzenlenen ve insanların Hamas'ı desteklediklerini dile getirdikleri gösterilerden bahsetmiştik. Bunun olumsuz bir ifade olduğunu ve Filistin yanlısı gösterilere ilişkin yanıltıcı bir tanımlama olduğunu kabul ediyoruz."

İNGİLTERE'DE FİLİSTİN'E DESTEK!

İngiltere genelinde geçen hafta sonu birçok kentte on binlerce kişi, Filistin'le dayanışma göstermek amacıyla çok sayıda gösteri düzenlemişti.