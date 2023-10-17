17 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri 3 devlet tek millet! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Azerbaycan ile ilişkilerimizde yeni döneme girdik

3 devlet tek millet! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Azerbaycan ile ilişkilerimizde yeni döneme girdik

DÜNYA
Giriş Tarihi: 17.10.2023
ABONE OL
3 devlet tek millet! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Azerbaycan ile ilişkilerimizde yeni döneme girdik

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Azerbaycan temaslarının oldukça verimli geçtiğini belirterek, "Azerbaycan ile ilişkilerimizde yeni bir döneme girdik" dedi. Öte yandan Tatar, "Anavatan Türkiye'den sonra Azerbaycan ile de ilişkilerimizin gelişeceğini anlıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk Tanıtım Günü etkinliğine katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere geçen perşembe günü beraberindeki heyetle Azerbaycan'a giden Tatar, KKTC'ye döndü.

Tatar, Bakü'den Lefkoşa'ya dönüşünde Ercan Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında Azerbaycan temaslarını değerlendirdi.

Temaslarının oldukça verimli ve başarılı geçtiğini aktaran Tatar, Azerbaycanlı yetkililer ve halkın kendilerini olağanüstü ilgiyle karşıladığını ifade ederek şunları kaydetti:

"AZERBAYCAN İLE YENİ BİR DÖNEME GİRDİK"

"Azerbaycan ile ilişkilerimizde yeni bir döneme girdik. Azerbaycan ile kadim bağlarımızı güçlendirdik. Devletimizi başarı ile temsil ettik. Ziyaretin en önemli kısmı Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından kabul edilmemizdi. Sayın Aliyev Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu bize iletti."

"TÜRKİYE'DEN SONRA AZERBAYCAN İLE İLİŞKİLERİMİZİ GELİŞTİRİYORUZ"

Tatar, Azerbaycan ile KKTC'nin eğitim, sanat, kültür, turizm, karşılıklı ticaret ve diğer alanlarda ilişkilerinin ilerleyerek devam edeceğini vurgulayarak, "Anavatan Türkiye'den sonra Azerbaycan ile de ilişkilerimizin gelişeceğini anlıyoruz." diye konuştu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA