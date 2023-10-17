3 devlet tek millet! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: Azerbaycan ile ilişkilerimizde yeni döneme girdik

"AZERBAYCAN İLE YENİ BİR DÖNEME GİRDİK"

"Azerbaycan ile ilişkilerimizde yeni bir döneme girdik. Azerbaycan ile kadim bağlarımızı güçlendirdik. Devletimizi başarı ile temsil ettik. Ziyaretin en önemli kısmı Cumhurbaşkanı Sayın İlham Aliyev tarafından kabul edilmemizdi. Sayın Aliyev Kıbrıs Türk halkının yanında olduğunu bize iletti."