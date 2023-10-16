Kolombiya İsrail büyükelçisini kovdu: Utanç verici! Özür dileyin gidin

İsrail'in Bogota Büyükelçisi Dagan

Petro'nun İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin tutumuna destek veren Leyva, "Kolombiya Cumhurbaşkanına saygı duyun. O ülkesi ve dünya için 'Tam Barış Doktrini'nin yazarıdır ve tarihsel bir vizyona dayanarak İsrail ve Filistin için kesin çözüm talep ediyor. Entelektüellik, küstahlık ya da pislikle örtülmez. Onlar yanıldılar." değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in Bogota Büyükelçisi Dagan, İsrail-Filistin çatışmasından bu yana Petro'nun paylaşımlarına kendi sosyal medya hesabından alıntı yaparak karşılık veriyor.

Petro'nun Filistin sorununa bakış açısı nedeniyle taraflar arasında özellikle sosyal medyada gerginlikler yaşanıyor.