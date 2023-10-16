Kolombiya İsrail büyükelçisini kovdu: Utanç verici! Özür dileyin gidin
Kolombiya, İsrail'in Bogota Büyükelçisinin ülkeden gitmesini istedi. Kolombiya Dışişleri Bakanı Alvaro Leyva, "İsrail'in Kolombiya'daki büyükelçisinin Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya yönelik ahmakça kibrini evrensel diplomasi, tarihi bir kilometre taşı olarak kaydedecektir. Utanç verici bir şey, en azıdan özür dileyin ve gidin." ifadesini kullandı.
Sosyal medya hesabı X üzerinden paylaşımda bulunan Leyva, İsrail büyükelçisinin cumhurbaşkanına "kabalık" yaptığını belirtti ve özür dileyerek ülkeden gitmesini istedi.
"UTANÇ VERİCİ BİR ŞEY, ÖZÜR DİLEYİN VE GİDİN"
Leyva, "İsrail'in Kolombiya'daki büyükelçisinin Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'ya yönelik ahmakça kibrini evrensel diplomasi, tarihi bir kilometre taşı olarak kaydedecektir. Utanç verici bir şey, en azıdan özür dileyin ve gidin." ifadesini kullandı.
İsrail'in Bogota Büyükelçisi Dagan
Petro'nun İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin tutumuna destek veren Leyva, "Kolombiya Cumhurbaşkanına saygı duyun. O ülkesi ve dünya için 'Tam Barış Doktrini'nin yazarıdır ve tarihsel bir vizyona dayanarak İsrail ve Filistin için kesin çözüm talep ediyor. Entelektüellik, küstahlık ya da pislikle örtülmez. Onlar yanıldılar." değerlendirmesinde bulundu.
İsrail'in Bogota Büyükelçisi Dagan, İsrail-Filistin çatışmasından bu yana Petro'nun paylaşımlarına kendi sosyal medya hesabından alıntı yaparak karşılık veriyor.
Petro'nun Filistin sorununa bakış açısı nedeniyle taraflar arasında özellikle sosyal medyada gerginlikler yaşanıyor.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro
İSRAİL'DEN PETRO'YA TEPKİ
İsrail, Kolombiya Cumhurbaşkanı Petro'nun, Gazze'ye yönelik saldırılarla ilgili yaptığı açıklama nedeniyle, Kolombiya'nın Tel Aviv Büyükelçisi Margarita Menjarez'i Dışişleri Bakanlığına çağırmıştı.
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen
İsrail Dışişleri Bakanı Eli Cohen'in ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Cohen'in talimatıyla Dışişleri Bakanlığı Latin Amerika İşlerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Büyükelçi Yonatan Peled'in Dışişleri Bakanlığına çağırdığı Menjarez'e, Petro'nun, "İsrail karşıtı ve antisemitik" açıklamalarından duyulan hoşnutsuzluğu iletmişti.
Peled, görüşmede, "Petro'nun İsrail'de şok etkisi yapan" açıklamalarının, antisemitizmi körüklediğini, İsrail devletinin temsilcilerine zarar verdiğini ve Kolombiya'daki Yahudi topluluğunun hayatını tehdit ettiğini dile getirmişti.
İsrail, Petro'nun açıklamalarına tepki olarak Kolombiya'ya askeri ihracatı durdurmuştu.
Bu açıklamalar üzerine Petro İsrail'e tepki göstererek, "İsrail ile dış ilişkileri askıya alma" kararı almıştı.
PETRO'DAN FİLİSTİN'E DESTEK
Petro, 9 Ekim'de X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in Hamas'ın saldırısına cevap verme şeklini eleştirmişti.
İsrail saldırıları sonucu hayatını kaybeden Filistinli çocukların fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaşan Petro, "Filistinli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, İsrailli çocukların huzur içinde uyumasıdır. İsrailli çocukların huzur içinde uyumasının tek yolu, Filistinli çocukların huzur içinde uyumasıdır." ifadesini kullanmıştı.
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