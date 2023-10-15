Katil İsrail'e bir skandal destek daha! McDonald's ve Carrefour'un ardından...
Soykırımcı katil İsrail, Gazze'yi günlerdir işgal ederek ateş çemberine almış durumda. İsrail'in bu insanlık suçuna dünyadan tepkiler yağarken, McDonald's ve Carrefour'un ardından skandal bir destek de Burger King'ten geldi.
BURGER KING'TEN DE İŞGALCİLERE DESTEK
Öte yandan İşgalci İsrail ordusuna bir başka destek Burger King'ten geldi.
Fast food şirketi, İsrail askerilerine yemek desteği sağladı.
"BİNLERCE YEMEK BAĞIŞI İÇİN ÇALIŞIYORUZ"
Burger King'in İsrail şubesi sosyal medya hesabından yapıtğı paylaşımda, "Ulusu güçlendirmek için çıktık. Ekiplerimiz, kahramanlarımıza binlerce yemek bağışına devam etmek için gayretle çalışıyor. Burger King kurbanların ailelerine başsağlığı dileklerinde bulundu" ifadelerine yer verdi.
Diğer bir videolu paylaşımında ise işgalci İsrail ordusu için hazırlanan hamburgerlerin hazırlanışı gösterildi. Söz konusu videonun paylaşımında ise kalp emojisi koyularak "Sana doğru yolda" başlığı kullanıldı.
MC DONALD'S DA DESTEK VERMİŞTİ
Dünyanın en büyük fast-food zincirlerinden olan McDonald's'ın İsrail şubesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İsrail askerlerine bedava ve indirimli yemek temin edileceklerini duyurmuştu.
"HER GÜN YAKLAŞIK 4 BİN ÖĞÜN BAĞIŞTA BULUNACAĞIZ"
McDonald's İsrail'den yapılan açıklamada, "Sadece güvenlik ve kurtarma güçlerine yardım ve bağış yapan 5 şube açtık. Her gün yaklaşık 4000 öğün bağışta bulunacağız" ifadeleri kullanıldı.
İŞGAL ORDUSUNA CARREFOUR DESTEĞİ
Bölgeye su ve elektrik vermeyen İsrail, binlerce Filistinliyi aç ve susuz bıraktı.
Hamas'ın başlattığı 'Aksa Tufanı" operasyonunu bahane ederek Gazze'ye ölüm yağdıran İsrail'e tepkiler çığ gibi büyürken, Türkiye'de çok sayıda şubesi bulunan Carrefour işgal ordusuna destek için yardım paketleri hazırladı.
"BU DAHA BAŞLANGIÇ..."
Carrefour İsrael adlı sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Carrefour ekibinin binlerce kişisel sevkiyatı bağışladı ve bu daha başlangıç... Carrefour askerleri ve IDF askerleri özel paket hazırlamaya gönüllü olan iyi vatandaşlarla birlikte milli gayrette yer almaktan gurur duyuyorlar." ifadelerine yer verildi.
Olayın sosyal medyada yayılması sonrasında çok sayıda kullanıcı Carrefour için boykot kararı alırken firmaya tepki gösterdi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- "Sezyum-133 atomunun 9.192.631.770 kez 'titreşmesi' için geçen süre" hangisinin özetlenmiş bilimsel tanımıdır?
- 2. Torba Yasa müjdesi geldi! O madde için detaylar belli oldu! 7.500 TL emekli maaşına ara zam, esnafa EYT, ek gösterge, taşerona kadro...
- Osmanlı tarihinde "Mehmed" adında 6 "Murad" adında 5 Osmanlı padişahı varken hangi adı taşıyan 4 Osman padişahı vardır?
- "Harry Potter" kitap ve film serisinin final kısmında adı geçen "Albus Severus"un soyadı nedir?
- 11 haneli T.C kimlik numarasının ilk 10 hanesi "1111111111" olan birinin T.C kimlik numarasının son hanesi nedir?
- Gönül Dağı Mihriban öldü mü? Gönül Dağı Mihriban kimdir, diziden ayrılıyor mu?
- 10 yıl çalışana erken emeklilik müjdesi! Yaş şartı yok! 1800 prim günüyle o detaya dikkat! 2000-2008 sonrası...
- Ayda 3 emekli maaşı birden alabilirsiniz! SGK o şartı duyurdu! SSK, Bağkur, Emekli Sandığı...
- Ev almak isteyene müjde! Bütçeye uygun 2+1, 3+1 prefabrik ev fiyatları açıklandı! 339 bin TL'den...
- MİLLİ MAÇ CANLI ŞİFRESİZ İZLE! 15 Ekim 2023 Türkiye Letonya maçı TRT 1 canlı izle!
- Teşkilat yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Teşkilat dizisi yeni oyuncular kimler? 15 Ekim TRT 1 Yayın akışı
- Emeklilere 12.500 TL zamlı ödeme! En yüksek promosyon veren bankalar 2023 : Garanti, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank, Albaraka, Kuveyt Türk...