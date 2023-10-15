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İtalya'dan Filistin'e destek: Dayanışma gösterilerini yasaklamak doğru değil

DÜNYA
Giriş Tarihi: 15.10.2023
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İtalya’dan Filistin’e destek: Dayanışma gösterilerini yasaklamak doğru değil

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, bazı Avrupa ülkelerinde Filistin ile dayanışma gösterilerinin yasaklanmasıyla ilgili, "Demokratik bir ülkede, kötü gideceğine dair herhangi bir alarm yoksa, şiddet olmayan gösterileri yasaklamanın doğru bir şey olmadığına inanıyorum" dedi.

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, bazı Avrupa ülkelerinde Filistin ile dayanışma gösterilerinin yasaklanmasına değinerek, demokratik bir ülkede şiddet olmayan barışçıl gösterilerin yasaklanmasının doğru olmadığına inandığını söyledi.

Tajani, İsrail ile Filistin arasındaki çatışma ve buna ilişkin gelişmeleri RTL radyosuna değerlendirdi.

Bazı Avrupa ülkelerinin Filistin ile dayanışma gösterilerini yasakladığı ve İtalya'da ise bu gösterilerin yapıldığı hatırlatılan Tajani, "Fransa kendi tercihini yaptı. Her ülke kendi seçimini yapıyor. Demokratik bir ülkede, kötü gideceğine dair herhangi bir alarm yoksa, şiddet olmayan gösterileri yasaklamanın doğru bir şey olmadığına inanıyorum." dedi.

Tajani, gösterilerin daha sonradan şiddet eylemine dönüşmesinin ise başka bir konu olduğunu, Milano'da dünkü Filistin ile dayanışma gösterisinin, barışçıl yapıldığını ifade etti.

Bakan Tajani, İtalya'da terör tehdidi olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını kaydetti. Tajani, İsrail'den dönmek isteyen tüm İtalyanların taleplerinin karşılandığını aktardı.

Gazze Şeridi'nde 10 kişi civarında İtalyan olduğunu söyleyen Tajani, bazıları İtalyan-Filistin vatandaşı olan bu kişileri, Gazze Şeridi'ni Mısır'a bağlayan Refah Sınır Kapısı'ndan çıkarmak için çalıştıklarını ifade etti.

Tajani, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere yarın Roma'ya geleceğini bildirdi.

Bu arada, Tajani "X" platformunda yaptığı paylaşımda, Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ile bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.

Ammar ile bölgesel barış ve istikrarın gerekliliği konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Tajani, 20 Ekim'de Tunus'a gideceğini belirtti.

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