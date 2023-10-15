İtalya'dan Filistin'e destek: Dayanışma gösterilerini yasaklamak doğru değil
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, bazı Avrupa ülkelerinde Filistin ile dayanışma gösterilerinin yasaklanmasıyla ilgili, "Demokratik bir ülkede, kötü gideceğine dair herhangi bir alarm yoksa, şiddet olmayan gösterileri yasaklamanın doğru bir şey olmadığına inanıyorum" dedi.
İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani, bazı Avrupa ülkelerinde Filistin ile dayanışma gösterilerinin yasaklanmasına değinerek, demokratik bir ülkede şiddet olmayan barışçıl gösterilerin yasaklanmasının doğru olmadığına inandığını söyledi.
Tajani, İsrail ile Filistin arasındaki çatışma ve buna ilişkin gelişmeleri RTL radyosuna değerlendirdi.
Bazı Avrupa ülkelerinin Filistin ile dayanışma gösterilerini yasakladığı ve İtalya'da ise bu gösterilerin yapıldığı hatırlatılan Tajani, "Fransa kendi tercihini yaptı. Her ülke kendi seçimini yapıyor. Demokratik bir ülkede, kötü gideceğine dair herhangi bir alarm yoksa, şiddet olmayan gösterileri yasaklamanın doğru bir şey olmadığına inanıyorum." dedi.
Tajani, gösterilerin daha sonradan şiddet eylemine dönüşmesinin ise başka bir konu olduğunu, Milano'da dünkü Filistin ile dayanışma gösterisinin, barışçıl yapıldığını ifade etti.
Bakan Tajani, İtalya'da terör tehdidi olduğuna dair herhangi bir kanıt bulunmadığını kaydetti. Tajani, İsrail'den dönmek isteyen tüm İtalyanların taleplerinin karşılandığını aktardı.
Gazze Şeridi'nde 10 kişi civarında İtalyan olduğunu söyleyen Tajani, bazıları İtalyan-Filistin vatandaşı olan bu kişileri, Gazze Şeridi'ni Mısır'a bağlayan Refah Sınır Kapısı'ndan çıkarmak için çalıştıklarını ifade etti.
Tajani, Ürdün Kralı 2. Abdullah'ın bölgedeki gelişmeleri görüşmek üzere yarın Roma'ya geleceğini bildirdi.
Bu arada, Tajani "X" platformunda yaptığı paylaşımda, Tunus Dışişleri Bakanı Nebil Ammar ile bir telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.
Ammar ile bölgesel barış ve istikrarın gerekliliği konusunda mutabık kaldıklarını kaydeden Tajani, 20 Ekim'de Tunus'a gideceğini belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Teşkilat yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? Teşkilat dizisi yeni oyuncular kimler? 15 Ekim TRT 1 Yayın akışı
- Emeklilere 12.500 TL zamlı ödeme! En yüksek promosyon veren bankalar 2023 : Garanti, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank, Albaraka, Kuveyt Türk...
- Taşerona kadro ne zaman verilecek, kimleri kapsıyor? 90 bin Taşeron işçiye kadro son gelişmeler 2023!
- AÖL 4.dönem (ek sınav) sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL 4. dönem sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
- TTK İŞÇİ ALIMI Bartın ve Karabük kura çekimi ne zaman, başladı mı? TTK Karabük ve Bartın işçi alımı kaç kişi alınacak?
- KYK burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KYK burs başvuru sonuçları açıklandı mı?
- Evlilik kredisi ne zaman verilecek 2023? Evlilik kredi başvuruları başladı mı, ne zaman?
- 230 bin TL’den başlayan fiyatlarla! Renault ekim ayı yenilenmiş 2. El araç modelleri ve fiyatlarını açıkladı! Renault, Peugeot, Fiat, Volkswagen, Hyundai, Opel….
- Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lise mezunu personel alıyor! İşte başvuru şartları ve tarihi
- Bedava doğalgaz son durum ne? 25 metreküp doğalgaz ne zamana kadar ücretsiz, kampanya hangi tarihe kadar devam edecek?
- Kimler 5.000 TL ikramiye alacak? Çalışan emekliye 29 Ekim ikramiyesi verilecek mi? Dul ve yetim maaşı, SSK, BAĞ-KUR, emekli sandığı, şeref aylığı, gazi...
- TTK kura sonuçları isim listesi PDF 13 Ekim | TTK 1500 işçi alımı Zonguldak ASİL-YEDEK sonuç sorgulama ekranı açıldı mı? Kura çekimi YOUTUBE canlı izle