Kerem Aktürkoğlu’ndan Filistin’e destek mesajı: Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır

"Şu anda yaşananları yorumlamak için tarihsel bir bilgiye ihtiyacımız yok. Şu anda tanık olduğumuz şey oldukça basit: İşgal ve baskı altındaki bir halk, batı dünyasının tam desteklediği nükleer bir devlet tarafından yok ediliyor. Bu hiçbir zaman eşit bir mücadele olmadı ve şu anda yaşanan şey, tam bir katliam. Sivillerin katledilmesi, çocuk hastanelerinin bombalanması, bir halkın ölüm ya da göç arasında bir tercihte bırakılması, orantısız bir güçle bir ülkenin haritadan silinmesi neyin cevabı olabilir? Bu mutlaka müdahale edilmesi gereken bir durumdur. İnsanlığa sığmayan metotlarla, savunmasız siviller ile çocukların susuz, elektriksiz kalmasına ve sonunda ölmesine seyirci kalmamalıyız. Barış için dua etmek yeterli değil, sessiz kalmamamız gerekiyor çünkü dünyanın kalanı bu korkunç trajediyi önlemek adına hiçbir çaba sarf etmiyor. Haksızlığa karşı susan dilsiz şeytandır."