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BOTAŞ'tan Rusya'ya olan doğal gaz borcuna ilişkin açıklama: Haberler asılsız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.10.2023
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BOTAŞ’tan Rusya’ya olan doğal gaz borcuna ilişkin açıklama: Haberler asılsız

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), Türkiye'nin Rusya'ya olan doğal gaz borcunun 27,5 milyar dolar düzeyine çıktığı ve bu borcun yapılandırılması için müzakereler yürütüldüğü haberlerinin asılsız olduğunu bildirdi.

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