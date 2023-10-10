BBC sunucusuna dondu kaldı: Filistinliler ölürken beni davet ettin mi?

LVJ: Onları destekliyor musunuz desteklemiyor musunuz? Pozisyonunuz ne? Hamas'ı destekliyor musunuz?

Zomlot: Bizi bir tutamazsınız. Olay desteklemek ya da desteklememek değil. Ben burada halkımı temsil ediyorum. Eğer illa ki biri kınanacaksa, bu sizin 'Ortadoğu'daki tek demokrasi' olarak nitelediğiniz İsrail'dir.