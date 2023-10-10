10 Ekim 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri BBC sunucusuna dondu kaldı: Filistinliler ölürken beni davet ettin mi?

BBC sunucusuna dondu kaldı: Filistinliler ölürken beni davet ettin mi?

DÜNYA A Haber
Giriş Tarihi: 10.10.2023 Güncelleme Tarihi: 10.10.2023
ABONE OL
BBC sunucusuna dondu kaldı: Filistinliler ölürken beni davet ettin mi?

BBC sunucusu Lewil Vaughan Jones ile Filistin'in Britanya Büyükelçisi Husam Zomlot arasında geçen diyalog büyük yankı uyandırdı. Husam Zomlot sunucunun tek taraflı sorularına rağmen geri adım atmadı  ve “75 yıldır medyanın yaptığı belli. Bizi buraya sadece İsrailliler öldüğünde çağırıyorsunuz. Son iki ay içinde Batı Şeria’da 200’den fazla Filistinli öldürüldü, beni davet ettiniz mi? Orada yaşayan 2 milyon insan İsrail tarafından 16 yıldır rehin alınmış durumda.” dedi.

İsrail ile Hamas arasındaki savaş devam ederken Filistin Yönetimi'nin Britanya Büyükelçisi Husam Zomlot BBC'ye katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Zomlot, sunucunun tek taraflı sorular sormasına rağmen geri adım atmadı.

İkili arasında geçen röportaj niteliğindeki yayında şunlar konuşuldu:

Lewil Vaughan Jones (BBC sunucusu): Hamas'ın saldırısını destekliyor musunuz?

Zomlot: Soru doğru değil

LVJ: Ama önemli bir soru

Zomlot: Hayır önemli bir soru değil

LVJ: Onları destekliyor musunuz desteklemiyor musunuz? Pozisyonunuz ne? Hamas'ı destekliyor musunuz?

Zomlot: Bizi bir tutamazsınız. Olay desteklemek ya da desteklememek değil. Ben burada halkımı temsil ediyorum. Eğer illa ki biri kınanacaksa, bu sizin 'Ortadoğu'daki tek demokrasi' olarak nitelediğiniz İsrail'dir.

LVJ: Hamas Filistinlileri de hedef alıyor? Onları neden kınamadınız?

Zomlot: Sana bir şey söyleceğim. Hamas ile Filistin hükümeti bir değil, bunu anlaman gerek. İsrail'in düzenli bir ordusu var ve oradan emir alıyor Hamas Filistin yönetiminden emir almıyor

LVJ: Sivilleri öldürdüğü için İsrail'i suçladınız ama hamas'ı suçlamadınız

Zomlot: İsrailli yetkilileri kaç kere mülakata aldınız? Yüzlerce kez. Yüzlerce. İsrail kaç kere savaş suçu işledi, hem de sizin kameralarınızın önünde canlı yayında? İsrailli yöneticileri de böyle kınıyor musunuz? Ben söyleyeyim hayır kınamıyorsunuz. Karanlık bir tüneldeyiz ve buradan çıkmak zorundayız.

LVJ: Nasıl?

Zomlot: 75 yıldır medyanın yaptığı belli. Bizi buraya sadece İsrailliler öldüğünde çağırıyorsunuz. Son iki ay içinde Batı Şeria'da 200'den fazla Filistinli öldürüldü, beni davet ettiniz mi? Orada yaşayan 2 milyon insan İsrail tarafından 16 yıldır rehin alınmış durumda.

LVJ: Sizin çözümünüz ne?

Zomlot: Hukuk, Uluslararası Hukuk, bu kadar. Ukrayna'da yaptığınız gibi Ukrayna Büyükelçisini buraya getirip, ondan bazı savaşçılarını kınamasını ister misiniz? II. Dünya Savaşı'nın dehşetinden sonra Milletler Cemiyeti'nin oluşturduğu kuralları tam ve eşit bir şekilde uygulamamız gerekiyor. Bence çözüm bu. İsrail, işgalci bir güçtür. İşgal altındaki insanların güvenliğini sağlamaktan sorumludur.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA