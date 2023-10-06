Rusya’dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne nota: Özür dileyeceksiniz...

Açıklamaya göre, GKRY'de "Rossiyskaya Gazeta" muhabiri Alexander Gasyuk'un gözaltına alınması ve Rusya'nın GKRY Büyükelçiliği'nde çalışan bir diplomatın güvenlik güçlerince yaralanması hadiseleri nedeniyle Yorgalis'e Rusya'nın notası iletildi.