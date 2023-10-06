06 Ekim 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Rusya'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne nota: Özür dileyeceksiniz...

Rusya'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne nota: Özür dileyeceksiniz...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.10.2023 Güncelleme Tarihi: 06.10.2023
ABONE OL
Rusya’dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne nota: Özür dileyeceksiniz...

Rusya, bir Rus gazetecinin gözaltına alınması ve bir Rus diplomatın yaralanması nedeniyle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ne nota verdi. Açıklamada, Rus gazetecinin derhal serbest bırakılması ve yaşanan olaya ilişkin resmi özür beklendiği belirtildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) "Moskova Büyükelçisi" Kipros Yorgalis'in Bakanlığa çağrıldığınu açıkladı.

Açıklamaya göre, GKRY'de "Rossiyskaya Gazeta" muhabiri Alexander Gasyuk'un gözaltına alınması ve Rusya'nın GKRY Büyükelçiliği'nde çalışan bir diplomatın güvenlik güçlerince yaralanması hadiseleri nedeniyle Yorgalis'e Rusya'nın notası iletildi.

Yorgalis'e Rus gazetecinin derhal serbest bırakılması ve yaşanan olaya ilişkin resmi özür beklendiği belirtildi.

Açıklamada, "Bu provokasyonun organize edilmesinde Batılı istihbarat teşkilatlarının parmağı olduğuna inanmak için nedenler bulunmaktadır." ifadesi kullanıldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA