07 Ekim 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Brezilya 'İsrail- Filistin' gündemiyle BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıracak

Brezilya 'İsrail- Filistin' gündemiyle BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıracak

DÜNYA
Giriş Tarihi: 07.10.2023
ABONE OL
Brezilya ’İsrail- Filistin’ gündemiyle BM Güvenlik Konseyi’ni acil toplantıya çağıracak

Brezilya, İsrail- Filistin gerginliği nedeniyle BM Güvenlik Konseyi'ni acil toplantıya çağıracağını açıkladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA