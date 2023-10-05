21 kişiye mezar olmuştu! Venedik'teki otobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı
İtalya'nın Venedik kentine bağlı Mestre'de salı günü 21 kişinin ölümüne yol açan otobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı. Öte yandan kazanın nedeni henüz bilinmezken, yaşamını yitiren otobüs şoförü Alberto Rizzotto'nun fenalaşmış olabileceği ya da yol kenarındaki bariyerlerin zayıf olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.
DÜŞTÜKTEN SONRA ALEV ALDI
Otobüsün üst geçidin altından geçen demir yoluna düştükten sonra çarpmanın etkisiyle alev aldığı belirtilmişti. Feci kazada 21 kişinin hayatını kaybettiği, çoğu yoğun bakımda olmak üzere 15 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
Kazanın nedeni henüz bilinmezken, yaşamını yitiren otobüs şoförü Alberto Rizzotto'nun fenalaşmış olabileceği ya da yol kenarındaki bariyerlerin zayıf olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.
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