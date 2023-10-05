21 kişiye mezar olmuştu! Venedik’teki otobüs kazasının görüntüsü ortaya çıktı

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, yaşamını yitiren otobüs şoförü Alberto Rizzotto'nun fenalaşmış olabileceği ya da yol kenarındaki bariyerlerin zayıf olduğu ihtimali üzerinde duruluyor.

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