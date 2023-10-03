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Azerbaycan duyurdu: Arayik Harutyunyan gözaltında!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 03.10.2023
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Azerbaycan duyurdu: Arayik Harutyunyan gözaltında!

Son dakika haberine göre Azerbaycan, Karabağ'daki sözde Ermeni rejiminin eski "cumhurbaşkanı" Arayik Harutyunyan’ı gözaltına aldı.

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