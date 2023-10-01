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ABD'de tarihi krizin eşiğinden dönüldü!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 01.10.2023
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ABD’de tarihi krizin eşiğinden dönüldü!

Son dakika haberi... ABD Senatosu, 2023 mali yılının bitimine saatler kala federal hükümete 45 günlük finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısını onayladı.

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