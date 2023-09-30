30 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Çin'den ABD'ye rest: Gerçek bir yalan imparatorluğu

Çin'den ABD'ye rest: Gerçek bir yalan imparatorluğu

DÜNYA
Giriş Tarihi: 30.09.2023
ABONE OL
Çin’den ABD’ye rest: Gerçek bir yalan imparatorluğu

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin yayımladığı bir raporda Pekin’i siber saldırılar sonucu bilgi manipülasyonu yapmakla suçlaması üzerine açıklama yaparak, ABD’yi “gerçek bir yalan imparatorluğu” olarak tanımladı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA