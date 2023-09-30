Fareden sonra Fransa’da yeni alarm! Hükümetten müdahale kararı: 2024 Paris Olimpiyatları iptal olacak mı?

Fransa Ulaştırma Bakanı Clement Beaune ise dün konuyla ilgili açıklama yapıp "Önümüzdeki hafta ulaştırma operatörlerini bir araya getirerek alınan tedbirler hakkında bilgi vereceğim ve yolculara hizmet etmek, güven vermek ve korumak için daha fazla çaba sarf edeceğim." dedi.

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