Fareden sonra Fransa'da yeni alarm! Hükümetten müdahale kararı: 2024 Paris Olimpiyatları iptal olacak mı?
Fransa’nın başkenti Paris’i tahtakuruları bastı. Parisliler toplu taşımadan ve sinemalardan tahtakurularını gösteren videolar paylaşınca, hükümet müdahale kararı aldı.
Paris'te toplu taşıma ve sinema gibi kamu alanlarında yoğun bir şekilde tahtakurusu görüldü.
Halk, sosyal medyada toplu taşıma araçlarında bulunan tahtakurularından videolar paylaşmaya başladı.
Paris Belediye Başkanı Yardımcısı Emmanuel Gregoire dün basına açıklama yapıp "Gerçekte hiç kimsenin güvende olmadığını anlamalısınız, tabii ki risk faktörleri var ama gerçekte tahtakuruları size bulaşabilir ve eve getirebilirsiniz" dedi.
Gregoire açıklamasında tahtakurularının, 2024 Paris Olimpiyatları için bir tehdit olmadığını belirtti.
Fransa Ulaştırma Bakanı Clement Beaune ise dün konuyla ilgili açıklama yapıp "Önümüzdeki hafta ulaştırma operatörlerini bir araya getirerek alınan tedbirler hakkında bilgi vereceğim ve yolculara hizmet etmek, güven vermek ve korumak için daha fazla çaba sarf edeceğim." dedi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- GS ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | 30 Eylül 2023 Galatasaray - Ankaragücü maçı canlı yayın bilgileri! GS maçı şifresiz izle...
- KYK EK TERCİH YURT BAŞVURU EKRANI 2023-24 | KYK ek yurt başvurusu olacak mı, tarih açıklandı mı? GSB son duyurular...
- Çene tüylerinden kurtulmak bu kadar kolaymış! Usturasız sadece 2 yöntemle kökünden kurutun!
- Salatalıkların ömrünü uzatan yöntem! Poşete bir parça atın günlerce taze kıtır kıtır yiyin!
- Emekli maaş zammı için 1 Ekim'de geçit açılıyor! %50 iyileştirme +refah payı+ seyyanen artış tablosu oluştu! SSK, Bağ-Kur'luya 5.000 TL ikramiye…
- Ege Denizi'nde deprem! 30 Eylül Cumartesi Muğla Bodrum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi! AFAD son liste...
- Türk ve Dünya Mutfağından Peynir Çeşitleri | M.Ö. 9 binli yıllardan beri peynirlerin isimleri ve özellikleri! Beyaz, ezine, Konya küflü, Tofu, Parmesan...
- Canan Karatay'ın gençlik fotoğrafları ortaya çıktı! Görenler hayret etti! 58 yıl öncesini gören büyüleniyor!
- 90.000 bin TL'ye ne kadar kazanırım? Mevduat oranları yenilendi! 32 ve 92 günlük kazanç tablosu açığa çıktı!
- GSB güvenlik sonuç sorgulama ekranı 2023 | GSB personel alımı 2. etap ASİL-YEDEK isim listesi açıklandı mı, ne zaman?
- 2024 Diyanet Ramazan ayı başlangıç tarihi! Üç aylar ne zaman başlayacak? Recep, Şaban ayı...
- Sosyal yardım alanlara Ekim müjdesi! Her ay 1.250 TL nakit ödenecek! 18 yaşını dolduranlar e-Devlet'ten başvursun!