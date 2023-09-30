Darbe destekçisi John Bolton Türkiye'yi hedef aldı! Skandal sözler: Türkiye'ye karşı Yunanistan'ı güçlendirelim
Beyaz Saray'ın eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton yine Türkiye'yi hedef aldı. Daha önce canlı yayında başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olduğunu ağzından kaçıran Bolton, Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullandı. ABD'nin Doğu Akdeniz konusunda Türkiye'ye yeteri kadar baskı yapmadığını belirten Bolton, Yunanistan'ın Türkiye'ye karşı güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.
ABD'nin eski Güvenlik Danışmanı John Bolton, Türkiye'ye yönelik skandal ifadeler kullandı. Doğu Akdeniz konusunda ABD'nin Türkiye'ye yeteri kadar baskı yapmadığını iddia eden Bolton, "Hâlâ yapacak çok işimiz var." dedi.
'YETERİ KADAR BASKI YAPMADIK'
Yunan Kathimerini'ye konuşan Bolton, Türkiye'nin İsveç'in NATO2ya üyeliği konusunda sorun çıkardığını öne sürdü ve 'Hala yapacak çok işimiz var' ifadelerini kullandı. ABD'nin Türkiye'ye yeteri kadar baskı yapmadığını iddia eden Bolton, bu nedenle Doğu Akdeniz'de istikrarsızlığın süreceğini iddia etti.
KÜSTAH İFADELER
'Erdoğan iktidarda olduğu sürece Yunanistan ile Türkiye arasında gerilim arttı' ifadelerini kullanan Bolton daha da ileri giderek Başkan Erdoğan'a yönelik küstah ifadeler kullandı.
Yunanistan'ın yalnızca Karadeniz için değil Akdeniz için de büyük bir role sahip olduğunu iddia eden Bolton "Artık Orta Doğu'da ve Afrika'da Avrupa'yı çok etkileyecek gelişmeler görüyoruz. Bir Akdeniz ülkesi olarak Yunanistan'ın konumu kesinlikle kritik olacak. Bu nedenle, eğer hükümet tarafından kabul edilebilirse, ABD'nin daha kapsamlı bir askeri varlığını ve Yunanistan ile işbirliğini tercih ederim." dedi.
Türkiye'yi NATO ittifakında tutmayı doğru bulmadığını iddia eden Bolton, Yunanistan'ı güçlendirmek istediğini belirtti.
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