Ermenistan Kelbecer’de Azerbaycan mevzilerine ateş açtı: 1 asker şehit
Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan ordusunun Kelbecer’deki mevzilerine açılan ateş sonucu 1 Azerbaycanlı asker şehit oldu.
Ermenistan Silahlı Kuvvetleri tarafından Azerbaycan ordusunun Kelbecer'deki mevzilerine açılan ateş sonucu 1 Azerbaycanlı asker şehit oldu.
Ermenistan Karabağ'daki provokasyonlarını sürdürüyor. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, öğle saatlerinde Ermenistan Silahlı Kuvvetleri'nin Başarkeçer ilinin Zerkend yerleşimi yönündeki mevzilerinden Kelbecer ilçesinin Aşağı Ayrım yerleşimi yönünde bulunan Azerbaycan ordusunun mevzilerine keskin nişancı tüfeğiyle ateş açıldığı bildirildi. Ermeni ordusunun ateşkes ihlali yapması sonucunda Vüsal Orucov isimli Azerbaycan askerinin açılan ateş sonucu şehit olduğu bildirildi. Açıklamada, olayla ilgili gerekli önlemlerin alındığı aktarılırken, bakanlık yetkilileri şehit askerin yakınlarına başsağlığı diledi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- YAĞ YAKICI YOĞURT TARİFİ! Uykuda bile kilo verdiriyor! Her akşam 1,5 çay kaşığı...
- Kabızlık şişkinliğine son! Bağırsak tıkanıklığını anında gideren formül! Tek kaşığında...
- GS ANKARAGÜCÜ MAÇI CANLI İZLE | 30 Eylül 2023 Galatasaray - Ankaragücü maçı canlı yayın bilgileri! GS maçı şifresiz izle...
- KYK EK TERCİH YURT BAŞVURU EKRANI 2023-24 | KYK ek yurt başvurusu olacak mı, tarih açıklandı mı? GSB son duyurular...
- Çene tüylerinden kurtulmak bu kadar kolaymış! Usturasız sadece 2 yöntemle kökünden kurutun!
- Salatalıkların ömrünü uzatan yöntem! Poşete bir parça atın günlerce taze kıtır kıtır yiyin!
- Emekli maaş zammı için 1 Ekim'de geçit açılıyor! %50 iyileştirme +refah payı+ seyyanen artış tablosu oluştu! SSK, Bağ-Kur'luya 5.000 TL ikramiye…
- Ege Denizi'nde deprem! 30 Eylül Cumartesi Muğla Bodrum'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde meydana geldi! AFAD son liste...
- Türk ve Dünya Mutfağından Peynir Çeşitleri | M.Ö. 9 binli yıllardan beri peynirlerin isimleri ve özellikleri! Beyaz, ezine, Konya küflü, Tofu, Parmesan...
- Canan Karatay'ın gençlik fotoğrafları ortaya çıktı! Görenler hayret etti! 58 yıl öncesini gören büyüleniyor!
- 90.000 bin TL'ye ne kadar kazanırım? Mevduat oranları yenilendi! 32 ve 92 günlük kazanç tablosu açığa çıktı!
- GSB güvenlik sonuç sorgulama ekranı 2023 | GSB personel alımı 2. etap ASİL-YEDEK isim listesi açıklandı mı, ne zaman?