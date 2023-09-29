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ABD Sırbistan'ı Kosova sınırındaki güçlerini geri çekmeye çağırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 29.09.2023
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ABD Sırbistan’ı Kosova sınırındaki güçlerini geri çekmeye çağırdı

Beyaz Saray, Sırbistan'ın, Kosova sınırına "benzeri görülmemiş" şekilde askeri yığınak yaptığını belirterek, Belgrad yönetimini güçlerini geri çekmeye çağırdı.

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