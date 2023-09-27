Yunanistan’da Elias alarmı: Durum kontrolden çıktı!





Liman kenti Volos'ta ise cadde ve sokaklar göle döndü. Volos Belediye Başkanı Achilleas Mpeos yaptığı açıklamada, "Durum kontrolden çıkıyor. Kendinizi evlerinize kapatın, üst katlara çıkın, hayatınızı koruyun" dedi.



Sel ve su baskınlarında şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmazken, bazı araçlar sel sularında sürüklendi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN