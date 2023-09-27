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Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden AB liderleri ile görüşecek

DÜNYA
Giriş Tarihi: 27.09.2023
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Son dakika: ABD Başkanı Joe Biden AB liderleri ile görüşecek

Son dakika haberleri... ABD Başkanı Joe Biden, 20 Ekim’de Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya gelecek.

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