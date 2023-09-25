AB ülkelerinden Euro 7 emisyon standardı
Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, içten yanmalı motora sahip araçlara daha katı emisyon kuralları getirecek Euro 7 standartlarına ilişkin ortak pozisyonlarını belirledi.
AB Konseyi, üye ülkelerin otomobil, kamyonet, otobüs ve kamyonlardan kaynaklanan emisyonlara yönelik Euro 7 standartları konusunda, Avrupa Parlamentosu (AP) ile yapılacak müzakerelerde ortak tutumun kabul edildiğini açıkladı.
Buna göre, Euro 7 ile ilk defa otomobil, kamyonet ve ağır vasıtaların emisyonları tek bir yasal düzenleme çerçevesinde azaltılacak.
Ağır vasıtaların emisyon sınırları Euro 6'ya kıyasla daha da düşürülecek ve bu araçların test koşulları güncellenecek. Euro 7, şehir içi otobüslere ilişkin özel hükümler de içerecek.
Hafif ticari araçlara yönelik mevcut emisyon sınırları ve test koşulları korunacak.
Binek otomobiller ve kamyonetlere yönelik test koşulları ve emisyon sınırları Euro 6'da belirlendiği şekilde uygulanacak.
Euro 7, fren ve lastiklerden kaynaklanan parçacıklar gibi egzoz dışı emisyonlara yönelik sınırlar belirleyecek.
Elektrikli otomobillerde pil dayanıklılığına yönelik minimum performans gereklilikleri de Euro 7 kapsamına dahil olacak. Araç kullanım ömrüne ilişkin daha sıkı koşullar getirilecek.
Düzenleme bu aşamadan sonra üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu (AP) arasında müzakere edilerek son halini alacak.
AB Komisyonu, geçen yıl Avrupa Yeşil Mutabakatı doğrultusunda AB'de satılan yeni araçlardan kaynaklanan kirliliği azaltmak için Euro 7 standartları teklifini açıklamıştı.
2025'te yürürlüğe girmesi öngörülen yeni Euro 7 standardı ile araçların emisyon seviyelerinin daha fazla düşürülmesi amaçlanıyordu.
Öte yandan AB ülkeleri, mart ayında 2035 yılından itibaren benzinli ve dizel motora sahip yeni otomobillerin satışını yasaklama girişimine onay vermişti.
Bu çerçevede, otomobil üreticileri, 2035'e kadar karbon emisyonlarını sıfırlayacak. Böylece AB ülkelerinde söz konusu tarihten itibaren karbon salan benzinli ve dizel de dahil içten yanmalı motora sahip yeni otomobil satışı yapılamayacak.
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