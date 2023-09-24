25 Eylül 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan duyurdu: Azerbaycan ile barışa hazırız

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan duyurdu: Azerbaycan ile barışa hazırız

DÜNYA
Giriş Tarihi: 25.09.2023 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023
ABONE OL
Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan duyurdu: Azerbaycan ile barışa hazırız

Son dakika haberleri... Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan'ın, Azerbaycan ile barışa hazır olduğunu açıkladı. Ermenistan'ın resmi bir haber ajansı, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile Ermenistan Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Armen Grigoryan'ın 26 Eylül'de Brüksel'de bir araya geleceklerini duyurmuş, İlham Aliyev ve Nikol Paşinyan arasındaki beklenen görüşme hakkında da detay vermişti.

Son dakika haberleri... Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan'ın, Azerbaycan ile barışa hazır olduğunu açıkladı.

ERMENİSTAN RESMİ HABER AJANSI DUYURDU: 26 EYLÜL'DE AZERBAYCAN İLE GÖRÜŞME YAPILACAK

Ermenistan'ın resmi haber ajansı Armenpress'in Ermenistan Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine dayandırdığı haberine göre, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Müşaviri Hikmet Hacıyev ile Ermenistan Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Armen Grigoryan'ın 26 Eylül'de Brüksel'de yapacakları görüşmeye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel'in danışmanları da katılacak.

İLHAM ALİYEV İLE PAŞİNYAN GÖRÜŞMESİ

Görüşmede, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan arasında 5 Ekim'de İspanya'nın Granada şehrinde yapılacak görüşmenin hazırlıkları ele alınacak.

Aliyev, Paşinyan ve Michel, 14 Mayıs'ta Brüksel'de üçlü toplantıda bir araya gelmiş ve 1 Haziran'da Moldova'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu (AST) Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Almanya Başbakanı Scholz'un da katılımıyla beşli toplantı yapmıştı.

ERMENİSTAN'DA DARBE GİRİŞİMİ 8 ÜST DÜZEY KOMUTAN GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan Ermenistan Ulusal Güvenlik Servisi, 8 üst düzey komutanı "Yurtsever Haçlılar" grubuyla işbirliği yaptıkları ve darbe girişiminde bulundukları iddiasıyla gözaltına aldı.

Öte yandan Erivan'da bazı grupların tutuklandığı öne sürüldü.

Ermenistan’da 8 üst düzey komutana gözaltı!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA