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ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği binasına ateş açıldı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.09.2023
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ABD’nin Beyrut Büyükelçiliği binasına ateş açıldı

ABD'nin Beyrut Büyükelçiliği binasına kimliği henüz tespit edilemeyen kişi veya kişilerce ateş açıldığı belirtildi.

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