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Polonya Ukrayna'ya silah yardımını kesti: Artık herhangi bir silah göndermiyoruz...

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.09.2023
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Polonya Ukrayna’ya silah yardımını kesti: Artık herhangi bir silah göndermiyoruz...

Rusya-Ukrayna arasında savaş her geçen gün yeni bir boyut kazanırken, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, Ukrayna'ya artık silah göndermeyeceklerini açıkladı. Morawiecki'nin açıklaması Ukrayna ile ilişkilerinin, Varşova'nın büyük miktarlardaki Ukrayna tahılına uyguladığı ambargo nedeniyle gerildiği bir dönemde geldi. Ancak Morawiecki, Polonya'nın, Ukrayna'nın güvenliğini tehlikeye atmayacağını ve Rusya'ya karşı kazanılacak zafere yardımcı olacağını da kaydetti.

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