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Son dakika! İtalya’da korkutan deprem: 4.8'le sallandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 18.09.2023
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Son dakika! İtalya’da korkutan deprem: 4.8’le sallandı

İtalya’nın Floransa kentinin kuzeydoğusunda 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel yetkililer tarafından yapılan açıklamada, deprem sonucu ciddi bir hasar oluşmadığı belirtilirken depremin ardından artçı sarsıntılar yaşandığı kaydedildi.

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