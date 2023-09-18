Önce Kuzey Kore şimdi de Çin! Pekin yönetiminden çok konuşulacak Rusya hamlesi! Son dakika olarak duyurdular
Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş son sürat devam ederken, ABD'nin tüm uyarılarına rağmen Rusya lideri Putin ile Kuzey Kore lideri Kim buluştu. Bu görüşmenin ardından Çin'den de çok konuşulacak bir adım geldi. Uluslararası haber ajansları bu gelişmeyi "son dakika" olarak duyurdu.
Rusya ile Ukrayna arasında geçtiğimiz yıl şubat ayında başlayan savaşta 1,5 yılı aşkın süre geride kalırken, Rusya henüz istediğini elde edemedi.
Savaşın ilk günlerinde Ukrayna'nın başkenti Kiev'e kadar ilerleyen ancak daha sonra Ukrayna güçlerinin direnişi nedeniyle rotasını ülkenin doğusuna çeviren Rusya, bir süredir burada da savunma pozisyonuna geçti.
Moskova yönetiminin savaşın devamı için Kuzey Kore'den silah ve cephane satın almak istediği iddialarının gölgesinde yapılan Putin - Kim Jong-Un zirvesinden sadece günler sonra bu kez de dikkat çeken Çin hamlesi geldi.
ABD istihbarat raporuna göre Pekin yönetimi, Moskova'ya insansız hava araçları ve savaş uçağı parçaları da dahil olmak üzere teknolojik destek sağlıyor.
Bu gelişmelerle birlikte Çin, diplomasisinin bir numaralı ismini Rusya'ya göndermeye karar verdi.
BBC ise bu gelişmeyi dünyaya "Çin, güvenlik görüşmeleri için üst düzey elçi Wang Yi'yi Rusya'ya gönderdi" başlığı ile duyurdu.
Haberde Pekin'in savaş sırasında Rusya'yı dolaylı olarak desteklemekle suçlandığı ancak Çin'in bu iddiayı reddettiğinin altı çizildi.
İngiliz yayın kuruluşu kritik temas için, "Ziyaret Vladimir Putin'in Kuzey Kore lideri Kim Jong Un ile silah anlaşmasıyla sonuçlanacağı düşünülen görüşmesinin ardından geldi." değerlendirmesinde bulundu.
ÇİN'DEN İLK AÇIKLAMA GELDİ
Çin Dışişleri Bakanlığı, Wang'ın "stratejik güvenlik istişareleri" için dört gün boyunca Rusya'da olacağını açıkladı.
Rus haber ajansı Tass ise Kremlin'e atıfta bulunarak, Wang'in Rus mevkidaşı Sergei Lavrov ile görüşeceğini ve Ukrayna savaşının görüşmelerin ana konusu olacağını söyledi.
RUS BASINI: PEKİN ZİYARETİNE ZEMİN HAZIRLAYACAK
Rus medyası, Wang'ın ziyaretinin aynı zamanda Putin'in yakında Pekin'e tarihi bir ziyaret yapmasına da zemin hazırlayacağını yazdı.
Putin, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Ukrayna'daki savaş suçları nedeniyle hakkında tutuklama emri çıkarmasından bu yana yurt dışına seyahat etmedi.
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