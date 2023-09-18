Önce Kuzey Kore şimdi de Çin! Pekin yönetiminden çok konuşulacak Rusya hamlesi! Son dakika olarak duyurdular

Moskova yönetiminin savaşın devamı için Kuzey Kore'den silah ve cephane satın almak istediği iddialarının gölgesinde yapılan Putin - Kim Jong-Un zirvesinden sadece günler sonra bu kez de dikkat çeken Çin hamlesi geldi.

ABD istihbarat raporuna göre Pekin yönetimi, Moskova'ya insansız hava araçları ve savaş uçağı parçaları da dahil olmak üzere teknolojik destek sağlıyor.

Bu gelişmelerle birlikte Çin, diplomasisinin bir numaralı ismini Rusya'ya göndermeye karar verdi.