Biden'dan İran'a yaptırım kararı: Ahmedinejad ve İran İstihbarat Bakanlığı...
Son dakika | ABD Başkanı Joe Biden, eski İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ve İran İstihbarat Bakanlığına yaptırım uygulayacaklarını açıkladı.
"Bugün İran'da tutuklu beş masum Amerikalı sonunda evlerine dönüyor." ifadesini kullanan Biden, Siyamek Namazı, Murad Tahbaz ve İmad Şarkı ile kimliklerinin açıklanmasını istemeyen 2 kişinin ABD'ye döneceğini kaydetti.
Biden, Katar, Umman, İsviçre ve Güney Kore dahil tutukluların ABD'ye dönmesi konusunda yardımcı olan ortaklarına minnettar olduğunu belirterek, bu konudaki yardımlarından ötürü Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a hususen teşekkürlerini iletti.
Diğer yandan Biden, 2007'de İran'da kaybolan Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) eski çalışanı Robert Levinson ile ilgili "İran rejimini, Levinson'a tam olarak ne olduğuna dair bir açıklama yapmaya çağırıyorum." mesajını paylaştı.
AHMEDİNEJAD VE İSTİHBARAT BAKANLIĞINA YAPTIRIM
Biden, "Bugün, eski (İran) Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad'a ve İran İstihbarat Bakanlığına, (ABD vatandaşlarının) haksız yere tutuklanmalarındaki rolleri nedeniyle Levinson Yasası uyarınca yaptırım uyguluyoruz." açıklamasında bulundu.
İran'a "bölgedeki provokatif eylemleri nedeniyle" baskı uygulamaya devam edeceklerini kaydeden Biden, ayrıca tüm ABD'lileri İran'a seyahat etmenin riskleri konusunda uyardı.
Biden, "Amerikan pasaportuna sahip olanlar oraya seyahat etmemeli." ifadesini kullandı.
Biden, haksız yere tutuklanan ABD vatandaşlarının serbest bırakılmasına öncelik verdiğini vurgulayarak, çok sayıda kişinin ülkeye dönmesini sağladıklarını ancak Rusya, Venezuela, Suriye gibi dünyanın farklı bölgelerinde hala çok sayıda kişinin haksız yere tutulduğuna dikkati çekti.
ABD Başkanı, rehin alınan veya haksız yere gözaltına alınan her bir ABD'linin ülkeye dönmesi için çalışmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
BLINKEN'DAN "İRAN'A GİTMEYİN" UYARISI
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken da konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Biden yönetimi döneminde dünya gelinde 30 ABD'linin serbest bırakıldığını bildirdi.
ABD'nin Levinson Yasası'nı "İran ve başka rejimlerde" hesap verilebilirliği teşvik etmek için kullanmaya devam edeceğini belirten Blinken, "ABD vatandaşları hiçbir sebeple İran'a seyahat etmemeli. İran'daki Amerikan vatandaşlarına da hemen ülkeyi terk etmeleri çağrısında bulunuyorum." ifadelerini kullandı.
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