Biden’dan İran’a yaptırım kararı: Ahmedinejad ve İran İstihbarat Bakanlığı...

Biden, Katar, Umman, İsviçre ve Güney Kore dahil tutukluların ABD'ye dönmesi konusunda yardımcı olan ortaklarına minnettar olduğunu belirterek, bu konudaki yardımlarından ötürü Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Umman Sultanı Heysem bin Tarık'a hususen teşekkürlerini iletti.

Diğer yandan Biden, 2007'de İran'da kaybolan Federal Soruşturma Bürosunun (FBI) eski çalışanı Robert Levinson ile ilgili "İran rejimini, Levinson'a tam olarak ne olduğuna dair bir açıklama yapmaya çağırıyorum." mesajını paylaştı.