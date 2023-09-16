Türkiye şimdi de enerji adımlarıyla dünya gündeminde: Bölgesel güç Türkiye

Türkiye'nin bölgesel ve küresel alanda attığı adımlar tüm dünyada yankı uyandırmaya devam ediyor. Yerli ve milli hamlelerle askeri teknolojide küresel çapta gösterdiği başarının yanı sıra enerji ve siyasi iş birlikleri ve küresel diplomaside oynadığı rol, Türkiye'yi her geçen gün daha da güçlü bir konuma taşıyor.