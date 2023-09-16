16 Eylül 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Dünya Haberleri Şili'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Şili'de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

DÜNYA
Giriş Tarihi: 16.09.2023
ABONE OL
Şili’de 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi!

Güney Amerika ülkesi Şili'nin kuzeyinde 5,9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yetkililer, depremde can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

Şili Ulusal Sismoloji Merkezi (CSN), merkez üssü ülkenin Atacama bölgesine bağlı Caldera kenti olan 5,9 büyüklüğündeki depremin, yerel saatte 15.13'te ve yerin 22 kilometre derinliğinde gerçekleştiğini bildirdi.

Yetkililer, depremde can veya mal kaybının yaşanmadığını belirtti.

Dünyada sismik hareketlerin en fazla görüldüğü ülkelerden biri olan Şili, "Ateş Çemberi" olarak da bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alıyor.

Ülkede 27 Şubat 2010'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem ve beraberindeki tsunami nedeniyle 500'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA