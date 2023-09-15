Ajanslar son dakika olarak duyurdu! Çin'den ABD'ye flaş yaptırım kararı! Dünyaya ilan ettiler
Son dakika haberi | ABD ile Çin arasında yaşanan kriz yeni bir boyut kazandı. İki ülke arasında yaşanan "Tayvan anlaşmazlığı" sonrası Çin'den ABD'ye yaptırım kararı geldi. Pekin yönetimi yaptırım kararını dünyaya ilan etti.
Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat 2022'den beri Ukrayna'dan gelen haberlerde. Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre ötede de bir savaş ihtimali bulunuyor.
Çin ile Tayvan arasındaki gerilim bir türlü düşürülemiyor. Olası Çin işgaline karşı hazırlıklarını sürdüren Tayvan'ın en büyük destekçisi ise ABD. Çin, Tayvan'a olan desteğini her fırsatta yineleyen ABD'ye yönelik dikkat çeken bir hamle yaptı.
AFP'de yer alan son dakika haberine göre, Pekin, Tayvan'a silah satışı nedeniyle iki ABD'li savunma şirketine yaptırım uygulayacağını açıkladı.
Açıklama Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning'den geldi. Sözcü açıklamasında bu şirketlerin Lockheed Martin ve Northrop Grumman olduğu bilgisine yer verdi.
BIDEN'DAN ÇİN'E GÖZDAĞI
ABD Başkanı Joe Biden, verdiği bir röportajda Çin'in olası bir saldırısına karşı Tayvan'ı ABD ordusunun koruyacağını söylemişti.
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