Ajanslar son dakika olarak duyurdu! Çin’den ABD’ye flaş yaptırım kararı! Dünyaya ilan ettiler

Dünyanın gözü kulağı 24 Şubat 2022'den beri Ukrayna'dan gelen haberlerde. Ancak Ukrayna'dan binlerce kilometre ötede de bir savaş ihtimali bulunuyor.

Çin ile Tayvan arasındaki gerilim bir türlü düşürülemiyor. Olası Çin işgaline karşı hazırlıklarını sürdüren Tayvan'ın en büyük destekçisi ise ABD. Çin, Tayvan'a olan desteğini her fırsatta yineleyen ABD'ye yönelik dikkat çeken bir hamle yaptı.