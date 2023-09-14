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ABD'den dikkat çeken açıklama: Türkiye bizim için değerli bir müttefik

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.09.2023 Güncelleme Tarihi: 14.09.2023
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ABD’den dikkat çeken açıklama: Türkiye bizim için değerli bir müttefik

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Türkiye'ye yönelik kritik açıklamalarda bulundu. Günlük basın toplantısında konuşan Miller, Türk şirketlere yönelik yaptırımların İsveç'in NATO üyelik sürecine etki edeceğinden endişe etmediğini belirtirken, "Türk hükümetiyle yapıcı ve yakın ilişkilerimiz var. Türkiye bizim için değerli bir müttefik." açıklamasında bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, Türkiye'ye yönelik önemli açıklamalarda bulundu.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın toplantısında, "Türk şirketlere yönelik yaptırımların İsveç'in NATO üyelik sürecine etki edeceğinden endişe etmiyor musunuz?" sorusunu yanıtladı.

Miller, "Hayır, hiç etki edeceğini düşünmüyoruz." cevabını verdi.

"TÜRK HÜKÜMETİYLE YAKIN İLİŞKİLERİMİZ VAR"

"Türk hükümetiyle yapıcı ve yakın ilişkilerimiz var. Türkiye bizim için değerli bir müttefik." açıklamasında bulunan Miller, ABD Başkanı Joe Biden'ın yakın zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldiğini anımsattı.

Miller, Türk şirketlere yönelik yaptırımın İsveç'in NATO üyeliğiyle bağlantılı olmadığını belirterek, ABD'nin söz konusu üyeliğe verdiği önemi Türkiye'ye aktardığını ifade etti.

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