ABD’den dikkat çeken açıklama: Türkiye bizim için değerli bir müttefik

"TÜRK HÜKÜMETİYLE YAKIN İLİŞKİLERİMİZ VAR"

"Türk hükümetiyle yapıcı ve yakın ilişkilerimiz var. Türkiye bizim için değerli bir müttefik." açıklamasında bulunan Miller, ABD Başkanı Joe Biden'ın yakın zamanda Başkan Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya geldiğini anımsattı.