Putin'den Kuzey Kore'ye iadeiziyaret! Batı'nın tehditlerine karşı iş birliği kararı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya gelmişti. Batı'nın askeri tehditleri ve provokasyonları ile mücadele etmek için taktik ve stratejik iş birliğini en üst seviyede geliştirme kararı aldı. Kim Jong-un ziyaretinin ardından Putin'de Kuzey Kore'ye iadeiziyaret gerçekleştirecek.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile bir araya geldi.
Putin'in üste karşıladığı Kim, yoğun programına rağmen kendisini Rusya'ya davet ettiği için Putin'e teşekkür etti.
Ziyaretin Kuzey Kore için önemli bir tarihte gerçekleştiğini belirten Putin, "Sizi gördüğüme çok sevindim. Bu önemli olaylar, Cumhuriyet'in kuruluşunun 75. yıl dönümü, Büyük Kurtuluş Savaşı'nın 70. yıl dönümü, diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 75. yıl dönümü." ifadelerini kullanışmıştı.
Yeni üssün tesislerini gezen iki lider, "Angara" uzay roket kompleksi fırlatma aracının montaj atölyesi, "Soyuz-2" uzay aracının fırlatma kompleksi ve "Angara" aracı için yapım aşamasında olan fırlatma kompleksini incelenmişti.
YILLARCA UNUTULDU
Yeşil tren, aslında Kim'in babası Kim Jong-il'in resmi ulaşım aracıydı. Kuzey Kore'nin bir önceki liderinin uçak korkusu vardı ve yurt dışı ziyaretlerini trenle gerçekleştiriyordu.
Yıllarca unutulan tren, Kuzey Kore liderinin 2019'da yaptığı seyahatlerle bir kez daha dünya gündemine girdi. ABD lideri Donald Trump, Çin lideri Xi Jinping ve Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşen Kim Jong-un, zırhlı yeşil trenle arz-ı endam etti.
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