Putin’den Kuzey Kore’ye iadeiziyaret! Batı’nın tehditlerine karşı iş birliği kararı

YILLARCA UNUTULDU

Yeşil tren, aslında Kim'in babası Kim Jong-il'in resmi ulaşım aracıydı. Kuzey Kore'nin bir önceki liderinin uçak korkusu vardı ve yurt dışı ziyaretlerini trenle gerçekleştiriyordu.

Yıllarca unutulan tren, Kuzey Kore liderinin 2019'da yaptığı seyahatlerle bir kez daha dünya gündemine girdi. ABD lideri Donald Trump, Çin lideri Xi Jinping ve Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşen Kim Jong-un, zırhlı yeşil trenle arz-ı endam etti.