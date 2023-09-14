Google hakim karşısında: Yılda 10 milyar dolara haksız rekabet

APPLE'A VE SAMSUNG'A ENGEL KOYDU

İddiaya göre Google, Apple'ın kendi arama motoru olan Safari'yi genişletmesini ve Android telefonlar üreten Samsung'un arama motorunu değiştirmek için faklı bir şirketle çalışmasını engelledi.

Adalet Bakanlığı avukatı Kenneth Dintzer, sadece Microsoft'un arama motoru şirketlerinden değil, insanların restoran, havayolu uçuşları vs. için kullandığı internet sitesi ve uygulamaların da haksız rekabet olduğunu belirtiyor. Google'ın avukatı iddiaların yalnızca "insanların Google'ı en iyi arama motoru olarak göstereceğini" belirtiyor. Hükûmetin davayı kazanmasın durumunda şirketin dağılması bekleniyor.