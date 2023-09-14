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Google hakim karşısında: Yılda 10 milyar dolara haksız rekabet

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.09.2023
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Google hakim karşısında: Yılda 10 milyar dolara haksız rekabet

Haksız rekabet ve zorbalıkla suçlanan Google 10 hafta sürmesi beklenen davada ilk kez hâkim karşısına çıktı. Pazarın yüzde 89’unu ele geçiren Google’ın başka bir şirketle çalışmak isteyenlere baskı yaptığı ve ayrıca pazarı elinde tutmak için yılda 10 milyardan fazla ödeme yapığı bildirildi. İşte detaylar...

ABD tarihinin Microsoft davasından sonra 25 yıldır en büyük haksız rekabet davası başladı. Google davasında ilk duruşma dün Washington DC mahkemesinde görüldü. Haksız rekabet, tekelcilik ve zorbalıkla suçlanan Google, yasa dışı uygulamalar ile dünyanın en büyük arama motoru hâline geldiğine yönelik iddiaları reddetti.

HAKSIZ REKABET İÇİN YILDA 10 MİLYAR DOLAR

10 hafta sürmesi beklenen duruşmada Google'ın patronu Sundar Pichai'nin yanı sıra Apple yöneticileri de yer alacak.

ABD hükûmeti Google'ı Apple ve Samsung cihazlarda Mozilla ve diğer çevrimiçi arama motorlarına karşı haksız rekabet uygulamakla suçluyor. Zira Google, bu cihazlarda varsayılan arama motoru olarak yer alıyor. Google'ın diğer arama motorlarını geride bırakan bu ayrıcalık için yılda 10 milyar dolardan fazla para ödediği ve Pazar hakimiyetini korumaya alan sürekli kullanıcı verilerine erişimini güvence altına aldığını belirtiyor.

APPLE'A VE SAMSUNG'A ENGEL KOYDU

İddiaya göre Google, Apple'ın kendi arama motoru olan Safari'yi genişletmesini ve Android telefonlar üreten Samsung'un arama motorunu değiştirmek için faklı bir şirketle çalışmasını engelledi.

Adalet Bakanlığı avukatı Kenneth Dintzer, sadece Microsoft'un arama motoru şirketlerinden değil, insanların restoran, havayolu uçuşları vs. için kullandığı internet sitesi ve uygulamaların da haksız rekabet olduğunu belirtiyor. Google'ın avukatı iddiaların yalnızca "insanların Google'ı en iyi arama motoru olarak göstereceğini" belirtiyor. Hükûmetin davayı kazanmasın durumunda şirketin dağılması bekleniyor.

PAZARIN YÜZDE 89'U GOOGLE'DA

Dintzer, Google'ın kurduğu tekeli 2010 yılında "yasadışı şekilde sürdürmeye başladığını" söyledi ve Google'ın şu anda internet arama pazarının yüzde 89'unu temsil ettiğini belirtti.

DELİLLERİ YOK ETTİ

ABD hükûmeti Google'ı reklamları da kapsayacak şekilde genişlemek ve arama ağı reklamlarına yönelik açık artırmaların "manipüle ederek" fiyatları artırmakla suçlanıyor. Savcılar ayrıca, Google'ın delilleri yok ettiğini iddia ediyor.

Adalet Bakanlığı, duruşmanın tanıklarının çoğunun mevcut veya eski Google çalışanları yahut Google'ın zorbalığından etkilenen kişiler olacağını söyledi.

Google bu yöntemlerle yalnızca rakiplerine haksız rekabet uygulayan bir şirket olmakla kalmıyor aynı zamanda arama motorundaki içerikleri de istediği şekilde yönlendirebiliyor.

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