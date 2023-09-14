NASA UFO raporunu açıkladı! Uzun zamandır beklenen çalışmalar yayınlandı

"DÜNYA DIŞI BİR KÖKENE SAHİP OLDUĞUNA DAİR..."

Basın toplantısında açılış konuşmasını yapan NASA Yöneticisi Bill Nelson, "Çalışmanın en önemli sonucu, öğrenilecek daha çok şey olduğudur" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"NASA bağımsız çalışma ekibi, UFO'ların dünya dışı bir kökene sahip olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadı. Ancak bu UFO'ların ne olduğunu bilmiyoruz .Bu yüzden NASA'nın bir UFO araştırması direktörü atadığını duyuruyorum."