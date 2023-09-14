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NASA UFO raporunu açıkladı! Uzun zamandır beklenen çalışmalar yayınlandı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 14.09.2023
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NASA UFO raporunu açıkladı! Uzun zamandır beklenen çalışmalar yayınlandı

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı (NASA), 'tanımlanamayan uçan cisim'lere (UFO) dair raporunu bugün kamuoyu ile paylaştı. 36 sayfalık raporda UFO'ların hemen tanımlanamayacağı vurgulanırken, NASA Yöneticisi Bill Nelson "NASA bağımsız çalışma ekibi, UFO'ların dünya dışı bir kökene sahip olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadı." ifadelerini kullandı. Öte yandan NASA'nın bir UFO araştırması direktörü atadığı duyuruldu.

ABD Havacılık ve Uzay Ajansı NASA, tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) hakkında uzun zamandır beklenen çalışmanın bulgularını bugün yayınlıyor.

NASA'nın Washington'daki merkezinde düzenlenen basın toplantısında, NASA Yöneticisi Bill Nelson, NASA'nın Bilim Misyonu Direktörlüğü Yönetici Yardımcısı Nicola Fox, NASA'nın Bilim Misyon Müdürlüğü Araştırmadan Sorumlu Yönetici Yardımcısı Dan Evans, Simons Vakfı Başkanı ve NASA'nın UAP bağımsız çalışma ekibinin başkanı David Spergel yer aldı.

"DÜNYA DIŞI BİR KÖKENE SAHİP OLDUĞUNA DAİR..."

Basın toplantısında açılış konuşmasını yapan NASA Yöneticisi Bill Nelson, "Çalışmanın en önemli sonucu, öğrenilecek daha çok şey olduğudur" dedi ve sözlerine şöyle devam etti;

"NASA bağımsız çalışma ekibi, UFO'ların dünya dışı bir kökene sahip olduğuna dair herhangi bir kanıt bulamadı. Ancak bu UFO'ların ne olduğunu bilmiyoruz .Bu yüzden NASA'nın bir UFO araştırması direktörü atadığını duyuruyorum."

NASA'NIN UFO RAPORU'NDA NE VAR?

Merakla beklenen 36 sayfadan oluşuyor ve raporda UFO'ların bilinen insan yapımı veya doğal fenomenler olarak hemen tanımlanamayacağı belirtiliyor.

Raporda, UFO olayların anlaşılmasının 'yeni ve sağlam veri toplama yöntemleri, gelişmiş analiz teknikleri, sistematik bir raporlama çerçevesi gerektireceği' belirtiliyor.

GEÇTİĞİMİZ YIL DUYURMUŞLARDI

NASA geçtiğimiz yıl, 'tanımlanamayan anormal olaylara' veya UFO'lara ilişkin kanıtları gözden geçirdiğini duyurmuştu.16 araştırmacıdan oluşan bağımsız bir ekip Mayıs ayında ön gözlemlerini paylaşarak, mevcut verilerin ve görgü tanıklarının raporlarının kesin sonuçlara varmak için yetersiz olduğunu tespit etmişti.

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