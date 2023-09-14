Avrupa'da sağlık krizi tacizi! Kadın sağlıkçıların yaşadıkları kan dondurdu
Avrupa'daki çürük sağlık sisteminde krizler bitmiyor. İngiltere'de kadın cerrahlar, meslektaşları tarafından cinsel saldırıya maruz kaldıklarını anlattı.
İngiliz yayın kuruluşu BBC, ülkede kadın cerrahların, meslektaşları tarafından cinsel tacize, saldırıya ve bazı durumlarda tecavüze uğradıklarını ortaya koydu.
Habere göre, İngiltere Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) personeliyle yapılan bir araştırmada kadın cerrahların meslektaşları tarafından cinsel tacize, saldırıya ve bazı durumlarda tecavüze uğradıklarını söylediklerini tespit etti.
Araştırmaya katılan kadın cerrahların yaklaşık üçte ikisi son 5 yıl içinde cinsel tacize maruz kaldıklarını, üçte biri ise meslektaşları tarafından cinsel saldırıya uğradıklarını anlattı.
Araştırmanın yazarları da kadın stajyerlerin kıdemli erkek cerrahlar tarafından istismar edildiğini ve bunun halihazırda NHS hastanelerinde meydana geldiğini belirtti.
İngiltere Kraliyet Cerrahlar Koleji, bulguların "gerçekten şoke edici" olduğunu kaydetti. Exeter Üniversitesi, Surrey Üniversitesi ve Cerrahide Cinsel Suistimal Çalışma Grubu tarafından yapılan araştırma, özel olarak BBC ile paylaşıldı.
Bulgulara göre, kadınların yüzde 63'ü iş arkadaşlarının cinsel tacizine maruz kaldı, yüzde 30'u bir iş arkadaşı tarafından cinsel saldırıya uğradı ve en az 11 tecavüz vakası rapor edildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- DGS EK TERCİH KILAVUZU ÖSYM 2023 | DGS ek tercih 2023 ne zaman? Boş kontenjanlar, üniversite taban puanları, başarı sıralaması...
- Bakan Göktaş öğrencilere müjdeyi verdi! 5,6,7,8,9,10,11,12 ve üniversitelilere 750+750 TL anında ödeme! İkametgah adresinde hemen başvur!
- 65 yaş aylığında karar verildi! 2.348 TL maaşta yeni şartlar yüz güldürdü! Çocuğu, torunu, aylık geliri...
- Okul ara tatil ne zaman, kasım ayının kaçında? MEB son dakika tarihleri açıkaldı! Anaokulu, 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12'ler 2023-24 tatil tablosu!
- Emekliye Ocak zammında %37'lik enflasyon hesabı! 12.24 puanlık refah payıyla 7.500 TL kök maaşlar katlanacak! SGK-SSK, BAĞKUR en düşük aylıklar değişti!
- Apple eski iPhone modellerinin fiyatını düşürdü! İşte fiyatı düşen iPhone modelleri ve yeni fiyatları…
- Emekliye 8.500 TL ekstra ödeme yapılacak! Bağ-Kur ve SSK’lılara promosyon jesti! 7.500 TL üstü maaş alanlara yeni zamlı tablo çıktı
- Adalet Bakanlığı 49 bin TL maaş ile personel alımı yapıyor! Başvuru şartları ve tarihi açıklandı!
- Yalı Çapkını ne zaman başlıyor 2023? Yalı Çapkını 2. sezon ne zaman yayınlanacak? 37. bölüm fragmanı
- AÖF güz dönemi kayıt tarihleri açıklandı mı, belli oldu mu? AÖF güz dönemi kayıtları hangi tarihte başlayacak?
- İSKİ SU ZAMMI SON DAKİKA! İstanbul'da suya ne kadar, yüzde kaç zam geldi? Ne zaman geçerli olacak 2023?
- KYK YURTLARI AÇILIŞ TARİHİ 2023-24 | GSB KYK yurtları ne zaman, ayın kaçında açılacak? Gözler GSB açıklamasında!