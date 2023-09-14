Avrupa’da sağlık krizi tacizi! Kadın sağlıkçıların yaşadıkları kan dondurdu

İngiltere Kraliyet Cerrahlar Koleji, bulguların "gerçekten şoke edici" olduğunu kaydetti. Exeter Üniversitesi, Surrey Üniversitesi ve Cerrahide Cinsel Suistimal Çalışma Grubu tarafından yapılan araştırma, özel olarak BBC ile paylaşıldı.

Bulgulara göre, kadınların yüzde 63'ü iş arkadaşlarının cinsel tacizine maruz kaldı, yüzde 30'u bir iş arkadaşı tarafından cinsel saldırıya uğradı ve en az 11 tecavüz vakası rapor edildi.