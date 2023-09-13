Turizm rekor moduna geçti! İngiliz turist sayısında artış: Türkiye’de her şey var!

NATO'nun "iki büyük ve önemli üyesi" olarak iki ülkenin G20, Birleşmiş Milletler (BM) ve daha birçok uluslararası organizasyonda işbirliği içinde olduğuna işaret eden Morris, ikili ticari ilişkilerin güçlenmesi ve yeni ekonomik hedeflere ulaşılabilmesi için "modernize edilecek ve dijital konuları da kapsayacak bir ticaret anlaşmasına" ilişkin müzakerelerinin gelecek yıl başlanmasını umduğunu kaydetti.

Morris, ticaret anlaşmasının iki ülkedeki işletmelere daha geniş bir pazar sunacağını ve daha çok fayda sağlayacağını belirtti.

Üç İngiliz bakanının, temmuzda Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve İstanbul'daki Savunma Sanayi Fuarı'na (İDEF) katıldığını anımsatan Morris, 2023'ün geri kalanında ve 2024'te "çok daha fazla üst düzey ziyaretin yapılmasının planlandığını" söyledi.

Morris ayrıca, İngiltere'nin Türkiye'ye atadığı ilk kadın büyükelçi olmaktan dolayı gururlu olduğunu dile getirdi.