Turizm rekor moduna geçti! İngiliz turist sayısında artış: Türkiye'de her şey var!
Dünya turizm pastasından en büyük paylarından biri alan Türkiye'ye turistler akın akın gelmeye devam ediyor. İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, son zamanlarda Türkiye'ye gelen İngiliz turistlerin artmasına ilişkin, turizmin çeşitliliğine işaret ederek "Türkiye'de her şey var." dedi.
Türkiye'ye ilişkin ilk izlenimi hakkında konuşan Morris, Türk misafirperverliğinin harika olduğunu, ülkede turistik faaliyetlerin çeşitliliğinin fazla olduğunu belirtti.
KÜLTÜR TURİZMİ ZENGİNLİĞİ: TÜRKİYE!
Morris, Türkiye'nin yurt dışından gelen turistlere güneş, kum ve denizin dışında da birçok imkan vadettiğini kaydetti.
Ülkede ılıman iklim, çeşitli deniz ve plajların bulunmasının yanı sıra "tarihi ve arkeolojik alanların" da olduğunun altını çizen Morris, Türkiye'deki kültür turizminin zenginliğine dikkati çekti.
"TÜRKİYE'DE HER ŞEY VAR"
Morris, "Akdeniz ve Ege kıyıları turu sırasında İngilizlerin neden Türkiye'ye tatile gelmeyi bu kadar sevdiğini gördüğünü" ifade ederek, "Türkiye'de her şey var." dedi.
MUĞLA, İNGİLİZ TURİSTLERİN GÖZDE MEKANI
Morris, İngiliz turistlerin yüzde 46'sının tatil için Muğla'ya geldiğini belirterek Antalya'nın da turistler arasındaki popülaritesinin arttığını söyledi.
"Bu yıl 1,2 milyon İngiliz turist Antalya'yı ziyaret etti. Havalimanı genişletmesi gibi projeler bu bölgeyi turistler için daha cazip bir noktaya çevirecek." şeklinde konuşan Morris, Türkiye'nin İngiliz turistler tarafından giderek daha çok tercih edildiğini vurguladı.
İKİ ÜLKE ARASINDAKİ STRATEJİK ORTAKLIK
Morris, "Türkiye, İngiltere için vazgeçilmez bir ortak. Dışişleri, savunma, ticaret gibi konularda beraber çalışırken uluslararası camiada da işbirliği yapıyoruz." dedi.
NATO'nun "iki büyük ve önemli üyesi" olarak iki ülkenin G20, Birleşmiş Milletler (BM) ve daha birçok uluslararası organizasyonda işbirliği içinde olduğuna işaret eden Morris, ikili ticari ilişkilerin güçlenmesi ve yeni ekonomik hedeflere ulaşılabilmesi için "modernize edilecek ve dijital konuları da kapsayacak bir ticaret anlaşmasına" ilişkin müzakerelerinin gelecek yıl başlanmasını umduğunu kaydetti.
Morris, ticaret anlaşmasının iki ülkedeki işletmelere daha geniş bir pazar sunacağını ve daha çok fayda sağlayacağını belirtti.
Üç İngiliz bakanının, temmuzda Türkiye'yi ziyaret ettiğini ve İstanbul'daki Savunma Sanayi Fuarı'na (İDEF) katıldığını anımsatan Morris, 2023'ün geri kalanında ve 2024'te "çok daha fazla üst düzey ziyaretin yapılmasının planlandığını" söyledi.
Morris ayrıca, İngiltere'nin Türkiye'ye atadığı ilk kadın büyükelçi olmaktan dolayı gururlu olduğunu dile getirdi.
"EMİNE ERDOĞAN'IN PROJESİ TÜRKİYE VE AVRUPA'YA ÖRNEK"
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Sıfır Atık Projesi'ne övgüde bulunan Morris, projenin, Türkiye ve Avrupa'ya örnek olduğunu ifade etti.
İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, ziyareti sırasında Antalya'daki İngiltere Konsolosluğunu da ziyaret etti.
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