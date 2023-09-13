Fransa’dan iPhone satışlarına yasak! Almanya ve İspanya da sırada! iPhone 15’i tanıtan Apple’a büyük şok





"SAĞLIK VE GÜVENLİK AÇISINDAN BAKILDIĞINDA, BU DURUM KİMSEYİ RİSKE ATIYOR GİBİ DEĞİL"

Araştırmacılar son 20 yılda cep telefonlarından kaynaklanan sağlık risklerini değerlendirmek için çok sayıda çalışma yürütürken, Dünya Sağlık Örgütü'ne (DSÖ) göre şu ana kadar cep telefonu kullanımının sağlık üzerinde olumsuz bir etkisi tespit edilmedi. Uluslararası İyonize Olmayan Radyasyondan Korunma Komisyonu (ICNIRP) başkanı Profesör Rodney Croft yaptığı açıklamada, "Sağlık ve güvenlik açısından bakıldığında, bu durum kimseyi riske atıyor gibi değil" ifadelerini kullandı. Croft, ANFR'nin bulgularının diğer düzenleyiciler tarafından tespit edilenlerden farklı olabileceğini çünkü ANFR'nin radyasyonu, cihaz ile kullanıcı arasındaki tekstil katmanları olmadan doğrudan cilt temasını varsayan bir yöntemle değerlendirdiğini aktardı.