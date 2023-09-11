Paşinyan köpekten medet umdu emeline ulaşamadı! Boynuna bomba bağladı Azerbaycan ordusunun mevzilerine gönderdi!
Azerbaycan ve Ermenistan arasında 2020’de başlayan Dağlık Karabağ krizi toprakların asıl sahibi Azerbaycan’a geçmesiyle son bulmuştu. Ermenistan’ın Azerbaycan mevzilerine yeniden ateş açmasıyla gerilim yeniden başladı. Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki yasa dışı Ermeni güçlerin Azerbaycan askerlerine karşı bomba taşıyan köpekle provokasyon girişiminde bulunduğunu duyurdu.
Ermenistan'ın işgali altında olan Azerbaycan toprağı Dağlık Karabağ, 2020 yılında Türkiye'nin kardeş ülkeye verdiği desteklerle asıl sahibine teslim edilmişti. Ancak geçtiğimiz günlerde Ermenistan ordusunun sınırda Azerbaycan mevzı̇lerı̇ne ateş açarak saldırdığı bilgisi paylaşıldı.
Ermenistan'ın bununla kalmayıp bir köpek ile provokasyon girişiminde bulunduğunu duyurdu.
KÖPEĞİN TASMASINA PATLAYICI YERLEŞTİRDİLER
Azerbaycan Savunma Bakanlığınca paylaşılan bilgiye göre; dışı Ermeni güçlerin Azerbaycan askerlerine karşı bomba taşıyan köpekle provokasyon girişiminde bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yasa dışı Ermeni güçlerin, Hocavend ilinde nöbet tutan Azerbaycan askerlerine karşı üzerinde uzaktan kumandalı el yapımı bomba bulunan köpekle terör eylemi gerçekleştirme girişiminde bulunduğu bildirildi.
Bomba taşıyan köpeğin Azerbaycan askerlerince yakalandığı ve bomba düzeneğinin etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
"TERÖR EYLEMİ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"
Açıklamada, "Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi'nin mayınların, bubi tuzaklarının ve diğer cihazların kullanımına ilişkin yasaklamalar veya kısıtlamalara ilişkin protokolü'ne zıt olan bu eylemi şiddetle kınıyoruz. Hayvanların suikast amacıyla kullanılması ahlak dışı bir eylemdir ve biz bunu terör eylemi olarak değerlendiriyoruz." ifadeleri yer aldı.
BAŞKAN ERDOĞAN DEVREYE GİRDİ
Hindistan'da G20 Zirvesi'nin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün, 2 ülke arasında yaşanan gerilimle ilgili olarak devreye girdiğini belirterek, "Aliyev ile görüştüm, yarın da Paşinyan'la görüşeceğim. Karabağ'da atılan adımlar doğru değil" ifadelerini kullanmıştı.
ERMENİSTAN'A AZERBAYCAN UYARISI
Başkan Erdoğan'ın Paşinyan ile görüşmesinde, bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağı vurgulandı.
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