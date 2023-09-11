Paşinyan köpekten medet umdu emeline ulaşamadı! Boynuna bomba bağladı Azerbaycan ordusunun mevzilerine gönderdi!

"TERÖR EYLEMİ OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ"

Açıklamada, "Belirli Konvansiyonel Silahların Kullanımının Yasaklanması veya Sınırlandırılması Sözleşmesi'nin mayınların, bubi tuzaklarının ve diğer cihazların kullanımına ilişkin yasaklamalar veya kısıtlamalara ilişkin protokolü'ne zıt olan bu eylemi şiddetle kınıyoruz. Hayvanların suikast amacıyla kullanılması ahlak dışı bir eylemdir ve biz bunu terör eylemi olarak değerlendiriyoruz." ifadeleri yer aldı.