İngiltere’de Kral 3. Charles halkı ikiye böldü! Monarşi sona mı eriyor?

"MONARŞİ, CUMHURİYETTEN DAHA İYİ BİR SEÇENEK"

AA'ya konuşan 75 yaşındaki monarşiyi destekleyen Graham Hamilton, cumhuriyet olsaydı devlet başkanının sol veya sağ görüşlü olması "ülkeyi bölebileceği" için monarşiye sahip olmanın daha iyi bir seçenek olduğunu ifade etti.

Hamilton, monarşinin köle ticaretini finanse ettiği için özür dilemesi yönündeki talepler hakkında, "Bence hepimiz köleliğin yanlış olduğunu biliyoruz ve kimsenin bunu herhangi bir şekilde savunabileceğini sanmıyorum ama biz ilk değildik." dedi.

75 yaşındaki Gill Lingwood Bessis ise, monarşiye desteğini, "Bu ülkede monarşimiz var ve her zaman da vardı. Eğer bu değişirse büyük hayal kırıklığına uğrar ve mutsuz olurum." sözleriyle bildirdi.