Almanya sağlık krizi! Randevu için aylarca beklemek zorundalar

MUAYENE OLMAK İÇİN 80 KM YOL GİDİYORLAR

Özellikle kardiyolog, göz ve üroloji hekimlerinden randevu almak için sabır gerekiyor. Dahiliyecilerin yönlendirdiği uzman doktor konusunda ülkede sıkıntı yaşanıyor. Birçok uzman doktor, yeni hasta kabulü yapamıyor.

Uzman eksikliğinden dolayı hastalar evlerinden 70-80 kilometre daha uzakta doktor arayışına giriyor. Randevu alma süresini kısaltmak için kurulan telefon hattı da çaresiz kalıyor. Randevu almak için ev doktorundan sevk kâğıdı almak gerekiyor. Üç ay geçerliliği olan sevk kâğıdı ise bazen randevu almak için yetmiyor.