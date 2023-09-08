Almanya sağlık krizi! Randevu için aylarca beklemek zorundalar
DÜNYA Sabah
Almanya'da sağlık sistemi, çökmenin eşiğine geldi. Uzman hekimlere muayene olmanın imkansız hale geldiği ülkede en erken randevu için 6 ay bekleyen bile var.
Sağlık sisteminin alarm verdiği Almanya'da uzman doktorlardan randevu alıp muayene ve tedavi olmak mucizeye döndü. Randevu için bekleme süresi iki ila altı ay arasında değişiyor.
MUAYENE OLMAK İÇİN 80 KM YOL GİDİYORLAR
Özellikle kardiyolog, göz ve üroloji hekimlerinden randevu almak için sabır gerekiyor. Dahiliyecilerin yönlendirdiği uzman doktor konusunda ülkede sıkıntı yaşanıyor. Birçok uzman doktor, yeni hasta kabulü yapamıyor.
Uzman eksikliğinden dolayı hastalar evlerinden 70-80 kilometre daha uzakta doktor arayışına giriyor. Randevu alma süresini kısaltmak için kurulan telefon hattı da çaresiz kalıyor. Randevu almak için ev doktorundan sevk kâğıdı almak gerekiyor. Üç ay geçerliliği olan sevk kâğıdı ise bazen randevu almak için yetmiyor.
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