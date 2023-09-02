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Erzurum ve birçok çevre ile akşam saatlerinde meteor düştü! O anlar böyle görüntülendi

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.09.2023 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023
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Erzurum ve birçok çevre ile akşam saatlerinde meteor düştü! O anlar böyle görüntülendi

Malatya, Erzurum, Gaziantep, Elazığ ve çevre illerden gelen görüntülen akşam saatlerinde gerçekleşen meteor yağmurunu gözler önüne serdi. Sosyal medyada gündem olan paylaşımlar vatandaşların büyük ilgisini çekti.

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