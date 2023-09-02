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ABD'de polis şiddeti: Bir siyahi daha öldürüldü! Kahreden detay

DÜNYA
Giriş Tarihi: 02.09.2023 Güncelleme Tarihi: 02.09.2023
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ABD’de polis şiddeti: Bir siyahi daha öldürüldü! Kahreden detay

ABD'de polisinin siyahi vatandaşlara uyguladığı insanlık dışı muameleye bir yenisi daha eklendi. 24 Ağustos'ta Ohio eyaletinde polisin 'araçtan in' uyarısına uymayan hamile bir kadın, silahla vurularak öldürüldü. Polis kamerasına yansıyan görüntüler, kamuoyuyla paylaşıldı.

ABD'de polis şiddetinin sonu gelmiyor. Ohio eyaletine bağlı Colombus kentinde 24 Ağustos'ta polisler, 21 yaşındaki hamile ve Afrika kökenli olan Ta'Kiya Young'un aracını hırsızlık yaptığı iddiasıyla bir mağazanın otoparkında durdurdu.

Polislerin defalarca araçtan inmesini istediği Young, "Neden? Bunu yapmayacağım. Beni vuracak mısın?" şeklinde karşılık verdi. Young aracını hareket ettirince polislerden biri aracın ön camına ateş etti. Young yaralanırken, kontrolden çıkan araç duvara çarparak durdu.

Polisler yaralı kadını dışarı çıkarabilmek için aracın camını kırdı. Hamile kadın ve karnındaki bebek tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Tepki çeken müdahalenin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı, silahını ateşleyen polis idari izne çıkarıldı. Hamile kadının vurulduğu anların görüntüsü ise kamuoyuyla paylaşıldı. Kadının ailesi yaptığı açıklamada, yaşanan olayın "açıkça suç teşkil eden bir eylem" ve "önlenebilir" olduğunu ifade etti.

6 ve 3 yaşındaki 2 çocuk annesi olan kadının kasım ayında doğum yapacağı öğrenildi.

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