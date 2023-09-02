ABD’de polis şiddeti: Bir siyahi daha öldürüldü! Kahreden detay

Tepki çeken müdahalenin ardından olayla ilgili inceleme başlatıldı, silahını ateşleyen polis idari izne çıkarıldı. Hamile kadının vurulduğu anların görüntüsü ise kamuoyuyla paylaşıldı. Kadının ailesi yaptığı açıklamada, yaşanan olayın "açıkça suç teşkil eden bir eylem" ve "önlenebilir" olduğunu ifade etti.

6 ve 3 yaşındaki 2 çocuk annesi olan kadının kasım ayında doğum yapacağı öğrenildi.